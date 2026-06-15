32GBメモリ化も750W GOLD電源化も777円。ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」

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ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」

ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で追加できるほか、対象デスクトップPCでは650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で利用できる。さらに一部対象モデルでは6月11日に価格更新も実施されている。

対象モデルにはRTX 5070搭載ゲーミングPCやRTX 5060 Ti搭載モデル、ノートPCなどをラインアップ。また、一部モデルではSSDの1TB→2TB増量を特別価格で利用できるキャンペーンも実施中だ。

ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台

THIRDWAVE AD-R7A57A-01W

基本構成販売価格：254,980円

GeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPC。今回の「夏のボーナス先取りキャンペーン」対象モデルとなっており、16GB→32GBメモリ増設を777円で追加できる。

Ryzen 7 7700とRTX 5070を組み合わせた構成で、ゲームプレイはもちろん、配信や動画編集などにも対応。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCやPC Game Passも同梱する。

また、翌日出荷にも対応。キャンペーンを利用して32GB構成へ強化しつつ導入したい人はチェックしてみてほしい。