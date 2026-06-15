いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第179回
32GBメモリ化も750W GOLD電源化も777円。ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
2026年06月15日 21時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」
ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象PCでは16GB→32GB、8GB→16GBへのメモリ増設を777円で追加できるほか、対象デスクトップPCでは650W→750W GOLD電源へのアップグレードも777円で利用できる。さらに一部対象モデルでは6月11日に価格更新も実施されている。
対象モデルにはRTX 5070搭載ゲーミングPCやRTX 5060 Ti搭載モデル、ノートPCなどをラインアップ。また、一部モデルではSSDの1TB→2TB増量を特別価格で利用できるキャンペーンも実施中だ。
ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台
基本構成販売価格：254,980円
GeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPC。今回の「夏のボーナス先取りキャンペーン」対象モデルとなっており、16GB→32GBメモリ増設を777円で追加できる。
Ryzen 7 7700とRTX 5070を組み合わせた構成で、ゲームプレイはもちろん、配信や動画編集などにも対応。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCやPC Game Passも同梱する。
また、翌日出荷にも対応。キャンペーンを利用して32GB構成へ強化しつつ導入したい人はチェックしてみてほしい。
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