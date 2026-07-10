Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第80回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
コンカフェ期待の新人バイトはドSキャラ!? 『ブレンド・S』＆『幸腹グラフィティ』の1巻が読み放題【Kindle Unlimited】
2026年07月10日 20時00分更新
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「ツンデレ・妹などなど、店員さんのいろんな『属性』が楽しめる喫茶店で、新人アルバイトの桜ノ宮苺香（まいか）が店長にリクエストされたのはなんと『ドS』キャラ!? 一生懸命働くうちに、意外と『ドS』の才能が開花してしまい……。踏まれたって全部がご褒美、倒錯的ワーキングコメディ4コマ！」
『ブレンド・S １巻』
著者：中山幸
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「一人暮らしをする中学生の女の子・リョウ。料理が得意な彼女は、食事を通して皆とあたたかい関係を築いていきます。食欲をそそる緻密な料理描写＆少しエロチックな食事シーンが満載のお食事ストーリー4コマ。寂しい時は、ご飯を食べて一緒にぽかぽかしませんか？」
『幸腹グラフィティ 1巻』
著者：川井マコト
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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