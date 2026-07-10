Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第79回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
劇場版アニメも控える『ご注文はうさぎですか？』の単行本1巻が読み放題【Kindle Unlimited】
2026年07月10日 17時00分更新
今なら30日間無料体験あり！
「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
執筆現在、Kindle Unlimitedは30日間無料体験が可能です。500万冊以上を自由に手に取れる利便性を一度体験してみませんか？
気になる読み放題対象マンガをチェック！
「喫茶ラビットハウスにやってきたココア。実は、そこが彼女が住み込むことになっていた喫茶店で……。お店で出会う女の子たちも、クールでちっちゃいチノ、軍人気質なリゼ、おっとり和風な千夜、気品あふれる庶民派シャロと全方位からかわいさと笑いが炸裂！」
『ご注文はうさぎですか？ １巻』
著者：Ｋｏｉ
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「萌田薫子（P.N.かおす）15歳。職業高校生、そして4コマまんが家！ まんが家専用の女子寮に引っ越してきた彼女は、同室の少女まんが家の小夢やTLまんが家の琉姫、少年まんが家の翼といった仲間に囲まれて、今日も楽しくネームにペン入れ、仕上げ作業に徹夜作業！ かわいくて面白い、まんが家4コマ開幕です！」
『こみっくがーるず 1巻』
著者：はんざわかおり
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第91回
トピックスプライムデーでHP複合機が1万円切り！ 自宅で印刷・コピー・スキャン三昧
-
第90回
トピックスプライムデーで30％OFF！ コスパ抜群の15.6型HPノートPCが特価【Core 5、16GBメモリ、SSD 512GB】
-
第89回
トピックスGemini搭載の3K解像度144Hz対応液晶タブレットがタイムセール中！ 興味が湧いたら即ポチ推奨
-
第88回
トピックスAmazon過去最安値でRTX 5060＋32GBメモリー搭載のゲーミングノートPCがプライムデー特価
-
第87回
トピックス米軍準拠テストクリアの堅牢性！ 頼れるASUSのChromebookがプライムデーで18％OFF
-
第86回
トピックス10.95型タッチ液晶Chromebookがプライムデー特価！ キーボード脱着式、SSD 128GB搭載なのもデカい
-
第85回
トピックス隙のないAI対応ビジネスノートPCが過去最安値！ NPU内蔵のRyzen 7 250搭載機
-
第84回
トピックスプライム会員限定で過去最安値に！ コスパ優秀ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が今買い時
-
第78回
トピックス懐かしミーム「がんばるぞい！」の『NEW GAME！』が単行本3巻まで読み放題【Kindle Unlimited】
-
第77回
トピックス女子高生×360度カメラの異色マンガ！ 『mono』1巻がKindle Unlimitedで読み放題
- この連載の一覧へ