Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第78回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
懐かしミーム「がんばるぞい！」の『NEW GAME！』が単行本3巻まで読み放題【Kindle Unlimited】
2026年07月10日 12時00分更新
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「高校を卒業して、社会人の仲間入りをした涼風青葉。就職先は、幼い頃大好きだったゲームを作った先輩がいる会社『イーグルジャンプ』。働くおんなのこたちのどきわくハイビジュアル4コマ。第1巻、ニューリリース！」
『NEW GAME！ １巻』
著者：得能正太郎
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「ここは迷路町。占いの町。国中の女の子が憧れる占師――“うらら”になるため、今ひとりの少女が町の門をくぐる。人気作家はりかもが『少女』と『占い』をモチーフに描き出す、“楽しい！優しい！可愛い！”の三拍子揃った瑞々しい4コマ物語が登場です」
『うらら迷路帖 1巻』
著者：はりかも
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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