Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第77回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
女子高生×360度カメラの異色マンガ！ 『mono』1巻がKindle Unlimitedで読み放題
2026年07月09日 20時00分更新
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「シネフォト部（写真部＋映研）の女子高生3人と『そこに行きたくなる漫画』を描こうと考えた漫画家・春乃。そんな4人を中心にあｆろが描く『今週末の楽しみ方』4コマ！ 『ゆるキャン△』をご存知の方はどこかで見たかも？な『聖地巡礼編』も収録！」
『mono １巻』
著者：あｆろ
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「高い身長がコンプレックスのはるか。身長が伸び悩みビーチバレーを諦めたかなた。沖縄の地でビーチバレーのペアを組むことになった凸凹な二人の少女が、呼吸を合わせ砂浜を翔ぶ――!! ほとばしるビーチバレー少女達の青春、待望の第1巻!!」
『はるかなレシーブ 1巻』
著者：如意自在
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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