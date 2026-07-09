Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第76回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
『きんいろモザイク』が今なら5巻まで読み放題！ Kindle Unlimitedで一気読みチャンス
2026年07月09日 17時00分更新
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「大宮忍（おおみやしのぶ）、15歳。ルックスは純和風な彼女ですが、実はイギリスにホームステイしていた経験が。帰国してからも外国への想いをつのらせていた彼女に、ある日一通のエアメールが届きます。差出人はホストファミリーの女の子、アリス。『シノブ、今度は私が日本にいくよ！』日英美少女ミクスドコメディ、始まるよ！」
『きんいろモザイク １巻』
著者：原悠衣
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「廃校を三年後に控えた高校に通う春香と優。二人が、互いを『特別なもの』とするために行った『キス』は二人の関係をより深めていく……。楽しくも切ない女の子同士の青春。甘酸っぱい気持ちをあなたに届けます！」
『桜Trick 1巻』
著者：タチ
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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