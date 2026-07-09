『きんいろモザイク』が今なら5巻まで読み放題！ Kindle Unlimitedで一気読みチャンス

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「大宮忍（おおみやしのぶ）、15歳。ルックスは純和風な彼女ですが、実はイギリスにホームステイしていた経験が。帰国してからも外国への想いをつのらせていた彼女に、ある日一通のエアメールが届きます。差出人はホストファミリーの女の子、アリス。『シノブ、今度は私が日本にいくよ！』日英美少女ミクスドコメディ、始まるよ！」

『きんいろモザイク １巻』

著者：原悠衣

出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）