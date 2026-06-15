いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第178回
120Hzゲーミングモニター付き。液晶簡易水冷を搭載したRTX 5070ゲーミングPC
2026年06月15日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」をチェック
STORMでは現在、「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」を実施中。対象製品購入で21,800円相当のMSI製120Hz対応ゲーミングモニター「MSI PRO MP275W E2」をプレゼントするほか、全製品送料無料となる。
プレゼント対象製品には、RTX 5060搭載モデルからRTX 5080搭載モデルまで幅広くラインアップ。Ryzen 7 9800X3D搭載モデルなども用意する。キャンペーン期間は6月22日まで。
STORM「今だけW無料 大盤振る舞いキャンペーン」おすすめの1台
395,000円（27インチ120Hz対応MSIモニタープレゼント対象）
「GK-97X857」は、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPC。32GBメモリや1TB NVMe SSDを備えるほか、大画面液晶付き簡易水冷クーラーを採用する。
ホワイトカラーのケースを採用し、無線LANやBluetoothにも対応。電源には850W 80PLUS GOLD認証モデルを搭載する。
キャンペーン期間中は、21,800円相当のMSI製120Hz対応ゲーミングモニター「MSI PRO MP275W E2」のプレゼント対象となる。
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