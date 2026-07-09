Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第75回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
『まちカドまぞく』1巻がまるごと読み放題に！ 『GA 芸術科アートデザインクラス』もKindle Unlimited対象
2026年07月09日 12時00分更新
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「15歳のある朝、封印されし魔族の力に覚醒した吉田優子の任務は、ご町内に住む『魔法少女』を倒すこと!? ツノと尻尾は生えたけど、力はフツーの女の子以下な優子が『月4万円生活の呪い』解除めざして奮闘する、逆転マジカルヒロイン4コマ！」
『まちカドまぞく １巻』
著者：伊藤いづも
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「とある学校の芸術科クラスに通う5人の女の子。彼女たちがデッサンしたり、粘土をこねたりしてるのを見てると、いつの間にかこっちも一緒に授業を受けてる気分に!? きゆづきさとこの大人気美術系4コマがついに発売！！」
『GA 芸術科アートデザインクラス 1巻』
著者：きゆづきさとこ
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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