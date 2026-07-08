Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第74回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
『ひだまりスケッチ』1巻がまるごと読み放題に！ 『城下町のダンデライオン』もKindle Unlimited対象
2026年07月08日 20時00分更新
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「憧れのやまぶき高校美術科に入学したゆの。親元を離れ、学校近くのひだまり荘で同級生の宮子、先輩の沙英とヒロに出会う。慣れない生活に戸惑いながらも、ゆっくりと夢に向かって歩き出す。4度TVアニメ化された大人気4コマ、第1巻！」
『ひだまりスケッチ １巻』
著者：蒼樹うめ
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「2015年夏TVアニメ化決定!! 特殊能力を持つ王家9人きょうだいの生活は、200以上の監視カメラによって全国放送中！ それを見た国民が、総選挙で次期国王を選び出す!? 重力を操る三女・茜は極度の恥ずかしがり屋で、カメラに映りたくなくて必死。だけど、他のきょうだいの思惑は？ 異色の大家族バラエティ4コマ！」
『城下町のダンデライオン 1巻』
著者：春日歩
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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