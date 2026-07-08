Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第73回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
『一畳間まんきつ暮らし！』『かなめも』1巻がまるごと読み放題に！【Kindle Unlimited】
2026年07月08日 18時00分更新
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「女子高生 in the まんが喫茶！ お嬢様学校へ入学した田舎者の芽衣子。奉仕活動をすれば学費はタダとのことだが……その実態は「まんが喫茶」で住み込みで働くことだった!? 漫喫の狭いブースの住み込みも案外悪くない！ カワイイJK店員だらけの漫喫を、あなたも満喫してみませんか？」
『一畳間まんきつ暮らし！ １巻』
著者：ひさまくまこ
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「祖母が亡くなり天涯孤独となった中町かなは、ある新聞配達店に身を寄せることに。魅力あふれる個性的な美少女ばかりの同居人達。ちょっとドキドキ、でも楽しくて幸せな日々を綴ったかな日記、いよいよ第1巻発売！」
『かなめも 1巻』
著者：石見翔子
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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