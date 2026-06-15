いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第176回
ワンランク上のゲーミングPCを狙うなら今。arkhive週替りセールの注目モデル
2026年06月15日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
週替わり・台数限定でBTOパソコンを特価販売
arkhive（アークハイブ）の「今週の週替りセールPC」は、対象BTOパソコンを週替わり・台数限定で特価販売するキャンペーンだ。セール対象モデルは毎週木曜日に更新され、ハイエンド構成のゲーミングPCから最新パーツを採用したモデルまで幅広くラインアップする。
台数限定のため、予定数に達したモデルは通常価格へ戻る仕組み。セール価格になった分、BTOメニューでパーツ構成をカスタマイズしやすいのも魅力だ。
arkhive「今週の週替りセールPC」おすすめの1台
arkhive Gaming Custom GC-A7G57M
349,800円 → 299,800円（週替わり限定セール価格）
おすすめモデルとしてピックアップしたいのが「GC-A7G57M」。AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPCで、WQHD環境でのゲームプレイをターゲットとしたモデルだ。
32GB DDR5メモリや1TB NVMe SSDを標準搭載するほか、850W 80PLUS Gold認証電源も採用。BTOカスタマイズにも対応しており、用途に合わせて構成を変更できる。
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