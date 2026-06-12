「士郎正宗 デザインマウス」数量限定で復活！ SFの世界に出てきそうな“伝説のマウス”再誕

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エレコムの「士郎正宗 デザインマウス」は、独特の造形で個性的な外観を持つPC向けマウス。Amazonでは、1万2800円で販売されています（6月11日現在）。

「攻殻機動隊」などで知られる漫画家・士郎正宗氏と、メカニックデザイナー・カトキハジメ氏を起用したマウスプロジェクト「M.A.P.P.(THE MECHANICAL DESIGNERS ACCELERATE THE PERIPHERAL PRODUCTS)」による、2002年以来の復刻企画となります。

かつて話題を呼んだメカニックなデザインは大きく変えず、士郎正宗氏みずからサイドボタン周りのデザインを再調整。令和の世に“伝説のマウス”が復活しました。3台のマルチペアリングに対応し、PC、タブレット、スマホを切り替えながら使えるなど、現代のマルチデバイス環境にしっかり対応したアップデートも。

コレクションとしてはもちろん、普段使い用の手触りにもこだわったという一品。数量限定のため、注文はお早めに。

高い実用性

5ボタン（サイドに進む、戻るボタンを追加）、Bluetoothによる無線接続・充電式を採用。最大3台まで接続切り替えできます。ボタンは静音式で、カチカチとしたクリック音がしないためオフィスでの使用も気にならないなど、デザイン一辺倒ではない実用性があります。保管時も劣化しにくい素材を選定しているとのこと。

世界観に浸れる専用UIアシスタント

無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を用意。製品の世界観に合わせた専用UIで、「同時押し」「連続押し」を割り当てたり、ポインタ操作がアクションに変わる「ジェスチャ機能」などを使えます。

描き下ろしのカードイラストが封入

士郎正宗氏描き下ろしのイラストカード（イラスト共通・色違い/通常全3種）を封入。まれに限定イラスト（全1種）が入っています。外箱のデザインも秀逸で、「捨てられない箱」と話題に。

まとめ：ファン垂涎ものの限定マウス

おすすめしたいのは、「士郎正宗氏／カトキハジメ氏ファンの人」です。洗練された有機的かつメカニカルな造形美は、ファンにとって是が非でも欲しくなるもの。

また、「ちょっと普段と違うマウスを使いたい」という人にもおすすめです。丸みを帯びたデザインが多いマウスのなかで、SFの世界に出てきそうな本製品を手に取れば、きっと満足することでしょう。数には限りがあるので、購入する際はお早めに！