ニンニクやばい！豪快牛カルビバーガー【本日発売】

ゼッテリア本気出してきた

ハンバーガーチェーン「ゼッテリア」は6月17日より、期間限定で「夏バーガーフェア」を開催し限定バーガー4品を販売します。



注目は、「ニンニク牛カルビバーガー」。

▲ニンニク牛カルビバーガー 620円

ビーフ100％のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉を重ね、揚げたニンニクとニンニクの芽をトッピング。さらに旨辛ソース、レタス、マヨネーズを合わせ、ふっくらとした食感のバンズでサンド。

牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる、スタミナ満点のバーガーとうたいます。



ゼッテリアの前身はロッテリア。2023年にゼンショーグループに加わったことをきっかけにリブランディングが進められ、今年の春にゼッテリアへの転換が完了しました。（関連記事：本当にさようなら。「ロッテリア」→「ゼッテリア」完全移行へ）



ゼンショーグループといえば「すき家」のフライドにんにくがおなじみ。このバーガーにも揚げニンニクが使われていて、なんだかゼンショーらしさを感じます。にんにく好きなら見逃せません。



他にも、「日向夏タルタルチキンバーガー」など登場。

▲日向夏タルタルチキンバーガー 590円

タルタルソースや日向夏ピールとともにバンズで挟んだ一品で、日向夏の酸味とほのかな苦みが特徴の味わいといいます。

▲牛カルビバーガー 590円

▲日向夏タルタルえびバーガー 590円





※価格は税込み表記です。