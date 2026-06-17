ニンニクやばい！豪快牛カルビバーガー【本日発売】

ハンバーガーチェーン「ゼッテリア」は6月17日より、期間限定で「夏バーガーフェア」を開催し限定バーガー4品を販売します。
注目は、「ニンニク牛カルビバーガー」。
▲ニンニク牛カルビバーガー 620円
ビーフ100％のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉を重ね、揚げたニンニクとニンニクの芽をトッピング。さらに旨辛ソース、レタス、マヨネーズを合わせ、ふっくらとした食感のバンズでサンド。
牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる、スタミナ満点のバーガーとうたいます。
ゼッテリアの前身はロッテリア。2023年にゼンショーグループに加わったことをきっかけにリブランディングが進められ、今年の春にゼッテリアへの転換が完了しました。（関連記事：本当にさようなら。「ロッテリア」→「ゼッテリア」完全移行へ）
ゼンショーグループといえば「すき家」のフライドにんにくがおなじみ。このバーガーにも揚げニンニクが使われていて、なんだかゼンショーらしさを感じます。にんにく好きなら見逃せません。
他にも、「日向夏タルタルチキンバーガー」など登場。
▲日向夏タルタルチキンバーガー 590円
タルタルソースや日向夏ピールとともにバンズで挟んだ一品で、日向夏の酸味とほのかな苦みが特徴の味わいといいます。
▲牛カルビバーガー 590円
▲日向夏タルタルえびバーガー 590円
※価格は税込み表記です。
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