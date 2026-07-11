Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第72回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
『ゆるキャン△』1巻がまるごと読み放題に！ 『けいおん！Shuffle』もKindle Unlimited対象
2026年07月11日 12時00分更新
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気になる読み放題対象マンガをチェック！
「富士山が見える湖畔でキャンプをする女の子、リン。自転車に乗り富士山を見にきた女の子、なでしこ。二人でカップラーメンを食べて見た景色は……。読めばキャンプに行きたくなる。行かなくても行った気分になる。そんな新感覚キャンプマンガの登場です！」
『ゆるキャン△ １巻』
著者：あｆろ
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「桜が丘高校学園祭での軽音部の演奏を聴いて、自らもドラムを演奏したくなった紫。幼馴染の楓、成り行きで巻き込まれたバスケ部の真帆と共に軽音同好会に入ることに。不器用な3人の奏でる演奏はどんな音色に!?」
『けいおん！Shuffle 1巻』
著者：かきふらい
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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