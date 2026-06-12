スクウェア・エニックスは6月10日、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ⽊の国のビアンカ・フローラ」の公式サイトを公開。発売日を12月3日と発表した。

その公式サイトのFAQページにいくつか重要な注意事項が書かれていたので、ピックアップして共有しよう。

●オンライン対戦、あります！

「ドラゴンクエストモンスターズ」と言えば、スカウト・配合を繰り返して自分だけのモンスターチームを作り、冒険するRPG。2023年発売の「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」でも通信対戦はあり、世界中のプレイヤーと戦えた。

そして今作でも、「オンライン対戦」は存在することがFAQからわかった。ただし、Nintendo Switch Online、PlayStation Plus、XBOX Game Pass各プランへの加入が必要とのこと。クロスプレイが可能かは不明だ。

システムとしてはまだ紹介されていないので、続報に期待したい。

●Switch→Switch 2へのアップグレードは不可

本作はNintendo Switch版を購入したあと、差額を払ってNintendo Switch 2版へアップグレードする機能に対応しない模様だ。

ゲーム体験にプラットフォーム差はないものの、ハードの処理能力に基づいた描画スペックの差があるとのこと。買い間違えに注意してもらいたい。

●セーブデータ特典はプラットフォームを一致させる必要あり

2026年2月に発売した「ドラゴンクエストVII Reimagined」のセーブデータを持っていると、「某国王子からのプレゼント」と題してゲーム内アイテムの「たね詰め合わせ」がもらえる。

ただし、「ドラクエVII R」と「モンスターズ4」のプラットフォームが一致している場合に限り受け取れるとのこと。VIIはPS5で遊んだけどモンスターズはSwitch 2で遊ぶ、といった状況はもちろん、VIIはSwitchで遊びモンスターズはSwitch 2で遊びたいという場合も受け取れない。

Switch版とSwitch 2版は「セーブデータを共有できない別のプラットフォーム」であると覚えておけばいいだろう。ややこしいが、ここも買う際に注意してもらいたい。

そのほか、FAQの全体は下記のページから見られるので、時間のある時に一読してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ⽊の国のビアンカ・フローラ

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）

発売日：2026年12月3日予定 ※Steam版は12月4日

価格：

通常版：8470円（パッケージ）／7700円（ダウンロード）

マスターズ版：1万3310円（パッケージ）／1万2540円（ダウンロード）

超マスターズ版：2万5000円（パッケージ）

追加DLC：

真・追憶のモグダンジョン：1320円（ダウンロード）

モンスター探検隊：1320円（ダウンロード）

メタル変化リング：1320円（ダウンロード）

スカウトパークVIPカード：880円（ダウンロード）

追加DLC4点セット：4840円（ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

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