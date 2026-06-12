「ドラクエモンスターズ4」はオンライン対戦あり 重要な3つのポイントが明らかに
スクウェア・エニックスは6月10日、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ⽊の国のビアンカ・フローラ」の公式サイトを公開。発売日を12月3日と発表した。
その公式サイトのFAQページにいくつか重要な注意事項が書かれていたので、ピックアップして共有しよう。
●オンライン対戦、あります！
「ドラゴンクエストモンスターズ」と言えば、スカウト・配合を繰り返して自分だけのモンスターチームを作り、冒険するRPG。2023年発売の「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」でも通信対戦はあり、世界中のプレイヤーと戦えた。
そして今作でも、「オンライン対戦」は存在することがFAQからわかった。ただし、Nintendo Switch Online、PlayStation Plus、XBOX Game Pass各プランへの加入が必要とのこと。クロスプレイが可能かは不明だ。
システムとしてはまだ紹介されていないので、続報に期待したい。
●Switch→Switch 2へのアップグレードは不可
本作はNintendo Switch版を購入したあと、差額を払ってNintendo Switch 2版へアップグレードする機能に対応しない模様だ。
ゲーム体験にプラットフォーム差はないものの、ハードの処理能力に基づいた描画スペックの差があるとのこと。買い間違えに注意してもらいたい。
●セーブデータ特典はプラットフォームを一致させる必要あり
2026年2月に発売した「ドラゴンクエストVII Reimagined」のセーブデータを持っていると、「某国王子からのプレゼント」と題してゲーム内アイテムの「たね詰め合わせ」がもらえる。
ただし、「ドラクエVII R」と「モンスターズ4」のプラットフォームが一致している場合に限り受け取れるとのこと。VIIはPS5で遊んだけどモンスターズはSwitch 2で遊ぶ、といった状況はもちろん、VIIはSwitchで遊びモンスターズはSwitch 2で遊びたいという場合も受け取れない。
Switch版とSwitch 2版は「セーブデータを共有できない別のプラットフォーム」であると覚えておけばいいだろう。ややこしいが、ここも買う際に注意してもらいたい。
そのほか、FAQの全体は下記のページから見られるので、時間のある時に一読してみてはいかがだろうか。
・FAQページはこちら
https://www.dragonquest.jp/monsters4/faq/
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ⽊の国のビアンカ・フローラ
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）
発売日：2026年12月3日予定 ※Steam版は12月4日
価格：
通常版：8470円（パッケージ）／7700円（ダウンロード）
マスターズ版：1万3310円（パッケージ）／1万2540円（ダウンロード）
超マスターズ版：2万5000円（パッケージ）
追加DLC：
真・追憶のモグダンジョン：1320円（ダウンロード）
モンスター探検隊：1320円（ダウンロード）
メタル変化リング：1320円（ダウンロード）
スカウトパークVIPカード：880円（ダウンロード）
追加DLC4点セット：4840円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
※画面写真はすべてPC版の開発中のものです。
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