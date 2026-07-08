Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第71回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
『ぼっち・ざ・ろっく！』未読勢、今です！ 1巻がKindle Unlimitedで読み放題
2026年07月08日 16時00分更新
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「『ぼっちちゃん』こと後藤ひとりは、ギターを愛する孤独な少女。家で一人寂しく弾くだけの毎日でしたが、ひょんなことから伊地知虹夏が率いる『結束バンド』に加入することに。人前での演奏に不慣れな後藤は、立派なバンドマンになれるのか!? 全国のぼっちな少年少女に届ける、いま最高にアツい音楽漫画！！」
『ぼっち・ざ・ろっく！ 1巻』
著者：はまじあき
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
「一之瀬花名、16歳。皆より一年遅く高校に入学したことは、同級生にはひみつ。大したことじゃないと思われるかもしれないけれど、私にとっては大問題なんです。いつかはみんなに追いつきたい、スロウスターターストーリー第1巻！」
『スロウスタート 1巻』
著者：篤見唯子
出版社：芳文社（まんがタイムKRコミックス）
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