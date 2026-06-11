「いつかは4K」じゃなくて今でしょ！ 27型4Kモニターが3万円切り、仕事も動画も広々快適
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
“気分のブースト”も、外部モニター導入の大事な効能
ノートPCの画面だけで仕事をしていると、気づけばウィンドウが渋滞して、ブラウザーも資料もチャットも「順番待ち」状態になりがち。
そこで導入したいのが、4Kの広い表示領域。作業はスッキリ、動画もくっきり。机の上に置くだけで、ちゃんとした作業環境っぽくなるはず。「いつかは4K」なんて言っているうちに、4Kモニターはもうだいぶ現実的な価格になっています。
ViewSonicの「VA2708-4K-MHD」は、27型の4K UHD液晶モニター。Amazonで29,651円（6月11日現在）で販売されており、4Kモニターながら3万円を切る価格で狙えるのがまず魅力です。
解像度は3840×2160ドット。フルHDよりも表示できる情報量が多いため、ブラウザー、資料、チャットツール、表計算ソフトなどを同時に開いても、画面の窮屈さを感じにくくなります。作業スペースが広がるだけで、なんだか仕事の段取りまでよくなった気がする。そういう“気分のブースト”も、外部モニター導入の大事な効能です。
27型というサイズも扱いやすいところ。机の上で圧迫感が出すぎるほど大きくはなく、それでいて4Kらしい精細感をしっかり楽しめるバランス。作業用にも映像用にも、ちょうどいい存在感があります。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、画面が広くなると本当に世界の見え方が変わります。
斜め方向から見ても色や明るさの変化が少ない
パネルにはSuperClear IPSを採用しています。視野角は上下左右178度とされており、斜め方向から見ても色や明るさの変化が少ないのが特徴です。
もちろん、モニターの正面にきちんと座って使うのが理想ではあります。ただ、我々はそんなに常時シャキッとしていません。椅子にもたれたり、少し横から画面を見たり、誰かと一緒に画面を確認したりすることもあります。そうした場面で見やすさが保たれるのは、地味ながらかなりありがたいポイントでしょう。
HDR10にも対応しており、対応する映像コンテンツでは明るい部分と暗い部分の表現や、色の見え方をより楽しめます。映像制作向けの本格的な高級モニターとは性格が異なりますが、仕事にも動画視聴にも使いたいという人には、ちょうど扱いやすい仕様といえます。
複数機器をつなぎたい人にも実用的な端子構成
入力端子はHDMIを2系統、DisplayPortを1系統備えています。メインPCはDisplayPortで接続しつつ、ゲーム機やストリーミング端末はHDMIにつなぐ、といった使い分けもしやすい構成です。複数機器をつなぎたい人には、この端子構成はかなり実用的ですね。
さらにスピーカーも内蔵されています。音質にこだわるなら外部スピーカーやヘッドホンを使いたいところですが、オンライン会議の音声を出したい、ちょっと動画を確認したい、という程度なら内蔵スピーカーがあるだけで十分助かります。モニターのスピーカーは、なくて困ることはありますが、あって困ることはあまりありません。
普段使いに欲しい要素をきちんと押さえた実用派
広い作業領域を確保できる4K解像度、見やすいIPSパネル、HDR10対応、複数の入力端子、スピーカー内蔵。「VA2708-4K-MHD」は派手な高級機というより、普段使いに欲しい要素をきちんと押さえた実用派の4Kモニターです。
仕事用に画面を広くしたい人、動画をきれいに楽しみたい人、PCやゲーム機をまとめて接続したい人には、かなり堅実な選択肢といえます。モニターを替えるだけで、デスクまわりの快適さは思っている以上に変わります。
毎日見る画面だからこそ、ここに投資する意味はけっこう大きいのではないでしょうか。仕事の画面は広々、動画はくっきり。それでいて3万円切りなら、これはもう“いつかは”ではなく“今でしょ案件”です。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
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