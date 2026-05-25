USB-Cケーブル1本で接続！ ViewSonic『VA1655』は持ち運べる15.6型モバイルモニター
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持ち運びしやすい15.6インチモバイルモニター「VA1655」
モバイルワークや自宅での作業環境を快適にしたいユーザー向けに、ViewSonicのモバイルモニター「VA1655」を紹介する。15.6インチのフルHDディスプレイにIPSパネルを採用し、ノートPCやスマートフォンの画面を手軽に拡張できるモデルだ。価格は21,108円で、Amazonで購入できる。
VA1655は1kg未満の軽量設計を採用しており、バッグに入れて持ち運びやすい点が特徴。外出先でのモバイルワークや出張時のサブディスプレイとしても活用しやすい。
USB-C対応でノートPCやスマホと簡単接続
USB-C対応デバイスであれば、映像・音声・給電をケーブル1本で接続できるため、デスク周りをすっきりまとめられる。さらに、mini HDMIと3.5mmヘッドフォンジャックも搭載し、ノートPCだけでなくタブレットやゲーム機など幅広い機器との接続に対応する。
ノートPCやスマートフォン、タブレットと接続すれば、VA1655をセカンドスクリーンとして利用可能。作業領域を広げることで、資料確認やマルチタスクを効率的に進められる。
縦置き対応スタンドと内蔵スピーカーを搭載
本体にはスタンドを内蔵しており、用途に応じて縦向き・横向きを切り替えられる。縦表示にも対応しているため、プログラミングやWeb閲覧、ドキュメント編集など縦長コンテンツを扱う作業にも適している。
また、デュアルスピーカーを内蔵しており、動画視聴時にはステレオサウンドも楽しめる。コンパクトで持ち運びしやすく、ビジネスから日常利用まで幅広く活用できるモバイルモニターといえるだろう。
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