USB-Cケーブル1本で接続！ ViewSonic『VA1655』は持ち運べる15.6型モバイルモニター

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

持ち運びしやすい15.6インチモバイルモニター「VA1655」

モバイルワークや自宅での作業環境を快適にしたいユーザー向けに、ViewSonicのモバイルモニター「VA1655」を紹介する。15.6インチのフルHDディスプレイにIPSパネルを採用し、ノートPCやスマートフォンの画面を手軽に拡張できるモデルだ。価格は21,108円で、Amazonで購入できる。

VA1655は1kg未満の軽量設計を採用しており、バッグに入れて持ち運びやすい点が特徴。外出先でのモバイルワークや出張時のサブディスプレイとしても活用しやすい。

USB-C対応でノートPCやスマホと簡単接続

USB-C対応デバイスであれば、映像・音声・給電をケーブル1本で接続できるため、デスク周りをすっきりまとめられる。さらに、mini HDMIと3.5mmヘッドフォンジャックも搭載し、ノートPCだけでなくタブレットやゲーム機など幅広い機器との接続に対応する。

ノートPCやスマートフォン、タブレットと接続すれば、VA1655をセカンドスクリーンとして利用可能。作業領域を広げることで、資料確認やマルチタスクを効率的に進められる。

縦置き対応スタンドと内蔵スピーカーを搭載

本体にはスタンドを内蔵しており、用途に応じて縦向き・横向きを切り替えられる。縦表示にも対応しているため、プログラミングやWeb閲覧、ドキュメント編集など縦長コンテンツを扱う作業にも適している。

また、デュアルスピーカーを内蔵しており、動画視聴時にはステレオサウンドも楽しめる。コンパクトで持ち運びしやすく、ビジネスから日常利用まで幅広く活用できるモバイルモニターといえるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。