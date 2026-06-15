モバイルワークを快適にする15.6インチモニター、ViewSonic「TD1655」

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

10点マルチタッチ対応の15.6インチモバイルモニター

ViewSonicの「TD1655」は、15.6インチのフルHD IPSパネルを搭載したモバイルモニターだ。最大10点のマルチタッチ操作に対応していることが特徴で、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンの外部ディスプレイとして活用できる。価格は41,800円で、Amazonから購入可能だ。

画面にはフルHD（1920×1080）解像度のIPSパネルを採用。広い視野角を確保し、資料作成やウェブ閲覧、動画視聴などの日常的な用途に適している。60Hz駆動に対応し、縦置き表示も利用できるため、文書やウェブページの閲覧、プログラミング作業などにも活用しやすい。

USB Type-C給電対応で幅広いデバイスと接続可能

TD1655は、Windows、Android、ChromeOS、macOS、iOS、iPadOSに対応しており、幅広いデバイスと組み合わせて利用できる。接続端子はUSB Type-Cとmini HDMIを備え、用途に応じて柔軟な接続が可能だ。

USB Type-C接続では映像出力に加え、最大60Wの給電にも対応する。対応するノートパソコンやタブレットであれば、充電しながら作業を続けられるため、モバイルワーク時の利便性を高めている。また、外部電源やコンセントからの給電にも対応しており、据え置き環境でも利用しやすい仕様となっている。

持ち運びやすい薄型設計と充実した機能を搭載

本体重量は約0.94kg、厚さは約0.61cmと、持ち運びを意識した薄型・軽量設計を採用している。外出先や出張先でも手軽に持ち運べるサイズ感で、モバイル環境の作業効率向上に役立つ。

また、スピーカーを内蔵するほか、チルト調整機能やブルーライトフィルターも搭載。付属のタッチペンを使用すれば、画面に指紋を残しにくく、メモや注釈の入力もスムーズに行える。モバイル性と操作性を両立したモデルとして、ビジネス用途から学習用途まで幅広く活用できるモバイルモニターだ。

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