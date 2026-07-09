ViewSonic VA220-Hを購入した男のハードボイルドな感想
画面が一枚では、生きていけない夜がある。男は黙ってデュアルディスプレーを始めた
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
画面が一枚では、街は狭すぎる
夜の窓から差し込む光は、いつもより少しだけ冷たかった。
男は水を飲み干し、机の上を見た。そこにはノートPCが1台。小さな画面の中に、メール、ブラウザー、資料、チャット、締切……人生のだいたい全部が押し込められていた。
限界だ、と男は感じていた。人間には画面が足りない日がある。
男は無言で、机の上にViewSonicの「VA220-H」を置いた。21.5型のフルHD液晶モニター。価格はAmazonで11,192円（7月9日現在）。
派手な名前ではない。だが、ハードボイルドな人間は知っている。仕事を救うのは、だいたい派手なツールなどではなく、机の横に増える一枚の画面なのだ、と。
21.5型フルHD、机上に現れた小さな逃げ場
「VA220-H」は、21.5型というサイズがいい。大きすぎない。小さすぎない。狭い机の上で、グラスの氷が静かに鳴るような距離感で収まる。1920×1080ドットのフルHD。資料を開く。ブラウザーを横に置く。チャットを見張る。孤独な作業場に、ようやく逃げ場ができる。
しかもVAパネルだ。SuperClear VAパネルだ。黒は締まり、文字は読みやすく、角度を変えても視野は広い。男は画面を見つめた。そこに映るのは、締切に追われる自分の顔ではない。まともになった作業環境である。
100Hzのカーソルは、乾いた街をなめらかに走る
100Hzのリフレッシュレートもある。60Hzの世界で乾いた風に吹かれていたカーソルが、少しだけ滑らかに動く。MPRT 1msの応答速度も備える。
これは、競技ゲーマーが拳銃を抜くような世界ではない。だが、普段使いと軽いゲームなら十分だ。画面はしっかりついてくる。男は思った。人生の反応速度も1msになればいいのに、と。
入力端子はHDMIとVGA。新しいPCにも、古いPCにも顔を立てる構成だ。裏通りの古い店にも、駅前の新しいビルにも入っていける男のようである。
USB-C端子がないことは割り切ったほうがいいだろう。「VA220-H」はシンプルだ。必要なものを持ち、余計なものを背負わない。そういうやつが、いちばん信用できる。
フリッカーフリーで夜のデスクをやさしく照らす
さらに、フリッカーフリーとブルーライトフィルターも備える。夜、男は長い文章を読む。横では通知が鳴る。未読が増える。世界は容赦なく明るい。だからこそ、目にやさしい機能はありがたい。ハードボイルドでも、目は疲れる。ここは認めるべきだろう。
スタンドの調整はチルトのみ。高さ調整も回転もない。男はその事実を受け止めた。完璧な相棒などいない。必要ならVESA 75×75mm対応を使い、モニターアームに任せればいい。自分の弱点をアームで補う。大人の仕事術である。
画面が2枚あるだけで、人は少しだけ強くなれる
男は「VA220-H」にHDMIケーブルを挿した。電源を入れる。画面が灯る。
デスクに、もう一つの世界が現れた。
左の画面には原稿。右の画面には資料。チャットは端で黙っている。男はキーボードに手を置いた。デュアルディスプレー環境は、ぜいたく品ではなかった。混乱した仕事机に置くための小さな避難所だった。男はつぶやく。
「画面が2枚あるだけで、人は少しだけ強くなれる」
誰も返事はしなかった。それでよかった。「VA220-H」は、黙って光っていた。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります