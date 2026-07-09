画面が一枚では、生きていけない夜がある。男は黙ってデュアルディスプレーを始めた

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

画面が一枚では、街は狭すぎる

夜の窓から差し込む光は、いつもより少しだけ冷たかった。

男は水を飲み干し、机の上を見た。そこにはノートPCが1台。小さな画面の中に、メール、ブラウザー、資料、チャット、締切……人生のだいたい全部が押し込められていた。

限界だ、と男は感じていた。人間には画面が足りない日がある。

男は無言で、机の上にViewSonicの「VA220-H」を置いた。21.5型のフルHD液晶モニター。価格はAmazonで11,192円（7月9日現在）。

派手な名前ではない。だが、ハードボイルドな人間は知っている。仕事を救うのは、だいたい派手なツールなどではなく、机の横に増える一枚の画面なのだ、と。

21.5型フルHD、机上に現れた小さな逃げ場

「VA220-H」は、21.5型というサイズがいい。大きすぎない。小さすぎない。狭い机の上で、グラスの氷が静かに鳴るような距離感で収まる。1920×1080ドットのフルHD。資料を開く。ブラウザーを横に置く。チャットを見張る。孤独な作業場に、ようやく逃げ場ができる。

しかもVAパネルだ。SuperClear VAパネルだ。黒は締まり、文字は読みやすく、角度を変えても視野は広い。男は画面を見つめた。そこに映るのは、締切に追われる自分の顔ではない。まともになった作業環境である。

100Hzのカーソルは、乾いた街をなめらかに走る

100Hzのリフレッシュレートもある。60Hzの世界で乾いた風に吹かれていたカーソルが、少しだけ滑らかに動く。MPRT 1msの応答速度も備える。

これは、競技ゲーマーが拳銃を抜くような世界ではない。だが、普段使いと軽いゲームなら十分だ。画面はしっかりついてくる。男は思った。人生の反応速度も1msになればいいのに、と。

入力端子はHDMIとVGA。新しいPCにも、古いPCにも顔を立てる構成だ。裏通りの古い店にも、駅前の新しいビルにも入っていける男のようである。

USB-C端子がないことは割り切ったほうがいいだろう。「VA220-H」はシンプルだ。必要なものを持ち、余計なものを背負わない。そういうやつが、いちばん信用できる。

フリッカーフリーで夜のデスクをやさしく照らす

さらに、フリッカーフリーとブルーライトフィルターも備える。夜、男は長い文章を読む。横では通知が鳴る。未読が増える。世界は容赦なく明るい。だからこそ、目にやさしい機能はありがたい。ハードボイルドでも、目は疲れる。ここは認めるべきだろう。

スタンドの調整はチルトのみ。高さ調整も回転もない。男はその事実を受け止めた。完璧な相棒などいない。必要ならVESA 75×75mm対応を使い、モニターアームに任せればいい。自分の弱点をアームで補う。大人の仕事術である。

画面が2枚あるだけで、人は少しだけ強くなれる

男は「VA220-H」にHDMIケーブルを挿した。電源を入れる。画面が灯る。

デスクに、もう一つの世界が現れた。

左の画面には原稿。右の画面には資料。チャットは端で黙っている。男はキーボードに手を置いた。デュアルディスプレー環境は、ぜいたく品ではなかった。混乱した仕事机に置くための小さな避難所だった。男はつぶやく。

「画面が2枚あるだけで、人は少しだけ強くなれる」

誰も返事はしなかった。それでよかった。「VA220-H」は、黙って光っていた。

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