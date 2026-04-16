4Kはいらない。でもフルHDだとちょっと狭い。“ちょうどいいWQHD”で作業効率が変わる
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
普段の作業に便利な落とし所、WQHD
ディスプレーが欲しくなるタイミングって、どういうときでしょうか。もちろん、高画質でゲームを楽しみたいとか、大画面で映画を見まくりたいというニーズもあるかもしれません。
ただ、「今のディスプレーがちょっと古くなってきたから……」という感じで、WEBブラウジングや資料閲覧などが中心、たまに動画やゲームを楽しむという場合はどうでしょう。4Kはいらないかもしれない。でも、フルHDはちょっと窮屈かも。
ディスプレーの“ちょうどいい落としどころ”を探している人に刺さるのが、ViewSonicの27型WQHDディスプレー「ViewSonic VA2708-2K-MHD」です。Amazonで23,114円と、手を出しやすい価格も魅力。
フルHDの約1.7倍の作業領域
「ViewSonic VA2708-2K-MHD」でまず注目したいのは、2560×1440ドットのWQHD解像度。フルHDの約1.7倍の作業領域は、まさにちょうどいい広さ。
ブラウザを並べても窮屈さはなく、Excelも資料も余裕をもって表示できる。4Kほどの負荷や過剰感はないのに、フルHDより快適。このポジションが、とにかく使いやすいのです。
IPSパネルによる広視野角もポイント
IPSパネルによる広視野角と安定した色味も見逃せないポイント。水平方向に178度の超広視野角を備え、どの角度から見ても色変化が少なく、長時間の作業でも目が疲れにくい。実用重視の設計が光ります。
また、業界標準のHDR10ハイダイナミックレンジに対応し、一般的なSDR製品の能力を大きく上回る、鮮明な色彩、輝度、コントラストを実現。
さらに、100Hzのリフレッシュレートに対応しているため、一般的な60Hzのディスプレーに比べて動きのある映像がなめらかに表現されます。MPRT1msの高速応答時間により、動きの速いシーンでもブレが少なく表示されます。
競技志向のFPSやeスポーツを本気でプレーしたい人には物足りなさを感じる可能性がありますが、「普段使いが中心で、たまにゲームも快適に楽しみたい」というニーズには、「ViewSonic VA2708-2K-MHD」はバランスの取れた選択肢のはず。
スリムベゼル設計で、見た目もすっきり。画面への没入感が高く、デュアルディスプレー環境でも違和感が出にくいため、「もう1枚足したくなる」タイプのディスプレーです。HDMIやDisplayPortを備え、PCはもちろんゲーム機との相性も良好で、使い勝手の幅も広いですね。
地味な快適さこそ、ディスプレーに求めるべき価値
派手な進化ではないけれど、毎日の作業がラクになる。ウィンドウを並べたときの余裕や、スクロールの回数が減るだけで、体感的なストレスは大きく変わってくる……。こうした地味な快適さこそ、ディスプレーに求めるべき価値なのかもしれません。
4Kに手を伸ばす前に、「ViewSonic VA2708-2K-MHD」を選んでみるという選択は決して妥協ではなく、むしろ合理的な着地点でしょう。
フルHDには戻れないけれど、4Kほどの重さもいらない。その間にあるこの解像度が、意外なほど長く使える正解になるはずですよ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります