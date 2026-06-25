出先でもデュアルディスプレーしたい欲、これで解決！ ViewSonicの15.6型モバイルモニターが便利そう

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ノートPCに1枚足すだけで、作業のしやすさが変わる

ViewSonicの「VA1655」は、15.6インチのフルHD表示に対応するモバイルモニターです。ノートPCだけで原稿を書き、資料を開き、ブラウザーを見て、チャットも確認する……となると、画面の中はすぐいっぱいになります。そこにサブ画面を1枚追加するだけで、作業環境はかなりスッキリするはず。

「VA1655」はAmazonで21,535円（6月25日現在）と、比較的試しやすい価格です。

メールを横に表示しながら返信を書く、会議画面を出したままメモを取る、ウェブで調べながら資料を作る。やること自体はいつもと同じでも、画面を切り替える回数が減るだけで快適さはだいぶ違います。使い始めると「これ、ないと地味に困るな」と思わせてくるアイテムです。

15.6型フルHDのちょうどよさが

仕事にも息抜きにも効く

画面サイズは15.6インチ、解像度はフルHD。ノートPCの横に置くサブディスプレーとして扱いやすく、資料やウェブページを表示しても見づらくなりにくいサイズ感です。IPSパネルを採用しているので、少し斜めから見ても画面を確認しやすいのもうれしいところ。

仕事用の追加ディスプレーとしてはもちろん、動画視聴やゲーム用の画面としても使いやすいです。テレビを使うほど大げさではないけれど、スマホやタブレットの画面では少し物足りない。そんな場面で15.6インチの画面があると、ちょうどいい満足感があります。

USB-C対応で、ケーブルまわりもスマートにしやすい

「VA1655」はUSB-C接続に対応しており、対応機器なら映像、音声、電力をケーブル1本で扱えます。もちろん接続するノートPCやタブレット側の仕様にもよりますが、机の上の配線を減らしやすいのは大きな魅力です。せっかくサブ画面で作業効率を上げるなら、ケーブルを増やすのは避けたいところ。

mini HDMIも備えているため、USB-C接続だけに縛られず、さまざまな機器と組み合わせやすいのも便利です。ノートPCのサブモニターとして使うのはもちろん、ゲーム機をつないだり、プレゼン時の確認用画面にしたりと、活躍の場は広めです。「ここにもう1枚画面があればラクなのに」という小さな不満を、ちゃんと解決してくれます。

持ち運べる軽さで、出張先や在宅作業にも使いやすい

モバイルモニターは、持ち歩く気になれるかどうかがかなり大事。「VA1655」は1kg未満の軽量設計で、バッグに入れて移動しやすいのが魅力。自宅のデスクだけでなく、出張先のホテル、コワーキングスペース、帰省先などでも、普段に近い2画面環境を作れます。

内蔵スタンドで角度を調整しやすく、縦表示にも対応しているため、資料や縦長のウェブページを表示したいときにも便利です。メイン画面で作業し、サブ画面で参考資料やチャットを確認するだけで、机の上が急に“ちゃんと仕事できる人”っぽくなります。見た目だけでなく、作業の窮屈さもきちんと減らしてくれる1台でしょう。

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