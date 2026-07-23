3万円でディスプレーを買うならこれが最強！ 色に強くて120Hz、USB-C給電にも対応
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicディスプレーを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
3万円前後でディスプレーを探すと、選択肢はかなり豊富。27型の大画面、WQHDの高解像度、180Hz対応のゲーミングモデルなど、カタログを眺めるほど目移りしてしまいます。
ただし、仕事にも趣味にも使えて、色がきれいで、ノートPCともケーブル1本でつながるモデルとなると話は別。ViewSonicの23.8型ディスプレー「VP2456A」は、実売3万円前後ながら、色再現性、120Hz表示、最大90WのUSB-C給電まで詰め込んだ欲張りな1台です。
3万円で「色が正しい」ディスプレーが買える
VP2456Aは、クリエイター向けの「ColorPro」シリーズに属するモデルです。sRGBを100％カバーし、色のズレを示すDelta Eは2未満。さらにPantone認証も取得しており、1台ずつ工場で色を調整したうえで出荷されます。
写真を編集したらスマートフォンで見たときに妙に赤かった、バナーを作ったら別のPCでは青っぽく見えた。そんな色の食い違いを減らしやすいのが魅力です。プロ向けディスプレーは5万円、10万円と価格が跳ね上がりがちですが、VP2456Aなら3万円前後。写真や動画の編集を始めたい人にも手を出しやすい価格です。
USB-Cケーブル1本で机の上が片付く
ノートPCユーザーにうれしいのが、USB-C端子から最大90Wで給電できること。対応するMacBookやWindowsノートなら、USB-Cケーブルを1本つなぐだけで、映像出力、音声、データ通信、PCへの充電をまとめて処理できます。
USB-A端子も3基備えているため、マウスやキーボード、ウェブカメラなどをディスプレー側に接続可能です。ノートPCを持ち出すときはUSB-Cケーブルを抜くだけ。
HDMIとDisplayPortも搭載しているため、デスクトップPCやゲーム機との接続にも困りません。USB-Cハブやドッキングステーションを別途購入する費用まで考えると、かなりお買い得です。
スタンドも端子も妥協なし。3万円ならこれでよくない？
スタンドは高さを130mmまで調整でき、左右の首振りや前後の角度調整、90度回転にも対応します。画面を縦向きにすれば、長いウェブページや原稿、縦長の写真、SNS向け動画も見やすくなります。
2W＋2Wのスピーカーも内蔵しているため、オンライン会議や動画のチェック程度なら外付けスピーカーも不要。23.8型のフルHDなので、4Kほど作業領域は広くありませんが、文字が小さくなりすぎず、WindowsでもMacでも扱いやすいサイズです。
正確な色、120Hz表示、最大90WのUSB-C給電、USBハブ、よく動くスタンド。これらを3万円前後でまとめて手に入れられるのが、VP2456Aの強さです。
大画面や4Kに絶対のこだわりがないなら、仕事用ディスプレーとして隙がありません。3万円で何を買うか迷っているなら、VP2456Aを選んでおけば、あとから「あの機能も欲しかった」と後悔する場面はかなり少ないでしょう。
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