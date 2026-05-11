【180Hz対応】仕事もゲームもこれ1台。ViewSonic 34型ウルトラワイド「VX3418C-2K」
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34インチ曲面ディスプレイを採用したウルトラワイドゲーミングモニター
ビューソニックジャパンの「VX3418C-2K」は、34インチの曲面ディスプレイを採用したウルトラワイド対応のゲーミングモニターだ。1500Rの湾曲率を採用することで、画面全体を視界に収めやすく、ゲームへの没入感を高められる設計となっている。
解像度はUWQHD（3440×1440）に対応。21:9のウルトラワイド画面によって、FPSやレーシングゲーム、オープンワールドゲームなどで広い視野を確保できる。さらに、180Hzのリフレッシュレートに対応しており、動きの速いシーンでも滑らかな映像表示を実現する。
AMD FreeSync Premium対応で滑らかなゲームプレイを実現
「VX3418C-2K」は、AMD FreeSync Premiumに対応している点も特徴だ。画面のティアリングやスタッタリングを抑えることで、映像のカクつきを軽減し、快適なゲームプレイをサポートする。
また、フリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能も搭載。長時間のゲームプレイや動画視聴、PC作業時などでも目への負担を軽減しやすい仕様となっている。
HDMI・DisplayPortを各2基搭載し幅広い機器接続に対応
インターフェースは、HDMIポートを2基、DisplayPortを2基搭載。ゲーミングPCや家庭用ゲーム機など、複数のデバイスを接続しやすい構成となっている。
さらに、非光沢パネルを採用しているため、外光の映り込みを抑えながら鮮明な映像を表示可能。3年間の製品保証も用意されており、長期間安心して使用できるゲーミングモニターとして利用できる。価格は44,509円でAmazonで購入可能だ。
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