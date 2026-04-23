デュアルディスプレーは贅沢じゃない。1万円ちょいで作業効率が跳ねる環境の作り方

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

今あるノートやディスプレーにもう1枚足すだけ

「デュアルディスプレー、やってみたい」「作業効率を上げたい」。そんなニーズなら、4Kである必要、大画面である必要はさほどありません。

デュアルディスプレー＝高級なディスプレーを2枚ドーン、みたいなイメージ、まだあります？ そんなに気負う話じゃない。今あるノートやディスプレーにもう1枚足すだけで、世界がちょっと広がるんです。

たとえばViewSonicの「VA220-H」は21.5型フルHDで、価格はAmazonで11,192円（4月23日現在）。背伸びしなくても手が届く、ちょうどいい感じのディスプレーです。

1枚増えただけなのに、仕事の回転が変わる

「VA220-H」はVAパネルなので、コントラストはしっかり高め、文字も画面もクッキリ。ブラウザー開きっぱなし、資料作り、チャット常駐みたいな日常使いなら「これでよくない？」となるやつです。

さらに、地味に効くのが最大100Hz対応。もちろんゲーミング全振りのようなスペックではないけれど、60Hzから来るとスクロールのぬるっと感が違う。長時間PC触る人ほど「これラクだわ」となるポイント。

そして、デュアルディスプレーの本丸。メインで原稿書いて、サブで調べ物。あるいは、仕事しながら横で動画。これが当たり前になると、「もう戻れん……」ってやつです。1枚増えただけなのに、仕事の回転が変わる。そこがデュアルディスプレーの良さ。

「VA220-H」はベゼルも細めなので、2枚並べても圧迫感は控えめ。デュアル入門機としては、かなりいい立ち位置にいます。

生活を削らず、でも確実に作業環境をアップグレード

もちろん、「VA220-H」はあれもこれもな全部盛りスペックではない。スピーカーは非搭載なので音は外付け頼み。色にシビアなクリエイティブ用途や、ガチ対戦ゲーには向かないのも事実。ただ、「お小遣いの範囲で、日常をちょっと快適にしたい」なら、このへんは気にならないはず。

生活を削らず、しかし、確実に作業環境をアップグレードする。その現実解として、もう1枚の「VA220-H」はかなりアリ。デュアルディスプレー環境、気になってうたけど踏み出せなかった人へ。まずは1枚、足してみませんか？ 意外とあっさり世界、変わるかもしれませんよ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。