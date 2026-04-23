デュアルディスプレーは贅沢じゃない。1万円ちょいで作業効率が跳ねる環境の作り方
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今あるノートやディスプレーにもう1枚足すだけ
「デュアルディスプレー、やってみたい」「作業効率を上げたい」。そんなニーズなら、4Kである必要、大画面である必要はさほどありません。
デュアルディスプレー＝高級なディスプレーを2枚ドーン、みたいなイメージ、まだあります？ そんなに気負う話じゃない。今あるノートやディスプレーにもう1枚足すだけで、世界がちょっと広がるんです。
たとえばViewSonicの「VA220-H」は21.5型フルHDで、価格はAmazonで11,192円（4月23日現在）。背伸びしなくても手が届く、ちょうどいい感じのディスプレーです。
1枚増えただけなのに、仕事の回転が変わる
「VA220-H」はVAパネルなので、コントラストはしっかり高め、文字も画面もクッキリ。ブラウザー開きっぱなし、資料作り、チャット常駐みたいな日常使いなら「これでよくない？」となるやつです。
さらに、地味に効くのが最大100Hz対応。もちろんゲーミング全振りのようなスペックではないけれど、60Hzから来るとスクロールのぬるっと感が違う。長時間PC触る人ほど「これラクだわ」となるポイント。
そして、デュアルディスプレーの本丸。メインで原稿書いて、サブで調べ物。あるいは、仕事しながら横で動画。これが当たり前になると、「もう戻れん……」ってやつです。1枚増えただけなのに、仕事の回転が変わる。そこがデュアルディスプレーの良さ。
「VA220-H」はベゼルも細めなので、2枚並べても圧迫感は控えめ。デュアル入門機としては、かなりいい立ち位置にいます。
生活を削らず、でも確実に作業環境をアップグレード
もちろん、「VA220-H」はあれもこれもな全部盛りスペックではない。スピーカーは非搭載なので音は外付け頼み。色にシビアなクリエイティブ用途や、ガチ対戦ゲーには向かないのも事実。ただ、「お小遣いの範囲で、日常をちょっと快適にしたい」なら、このへんは気にならないはず。
生活を削らず、しかし、確実に作業環境をアップグレードする。その現実解として、もう1枚の「VA220-H」はかなりアリ。デュアルディスプレー環境、気になってうたけど踏み出せなかった人へ。まずは1枚、足してみませんか？ 意外とあっさり世界、変わるかもしれませんよ。
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