SAO新作「エコーズ・オブ・アインクラッド」体験版が6月16日より配信 データの引継ぎも可能
バンダイナムコエンターテインメントは6月11日、「ソードアート・オンライン」の家庭用ゲーム完全新作「Echoes of Aincrad（エコーズ・オブ・アインクラッド）」の体験版を、6月16日より配信すると発表した。
体験版では製品版冒頭の《ベータテスト》の範囲を楽しめるとのこと。セーブデータは引継ぎ可能なので、スタートダッシュを決める《ビーター》になりたい人は必見だ。
また、注意事項として「体験版から引き継いだデータは《デスゲームモード》に変更できない」こと、「ベータテスト編ではプレイヤーのアバターは固定である」ことなどが挙げられている。
とくに1つ目の注意事項は、ゲーム内で死んだらセーブデータ削除の《デスゲームモード》を最初からやりたい人にとって見逃せないので注意だ。
※《デスゲームモード》の早期解放は、「デラックスエディション」「アルティメットエディション」を買う必要あり
ぜひ体験版をプレイして、「ソードアート・オンライン」の世界を体験してみてはいかがだろうか。
【無料体験版に関する注意事項一覧】
●体験版から引き継いだセーブデータはデスゲームモードに変更できません。
●ベータテスト編ではプレイヤーのアバターは固定になります。
●体験版は製品版とは一部仕様が異なります。
●体験版の難易度は「ストーリー」「ノーマル」のみ選択できます。製品版では「ハード」「ベリーハード」も選択可能です。難易度はクエスト中を除きオプションからいつでも変更可能です。
●体験版ではレベル/武器熟練度に上限(レベル15/武器熟練度3)を設定しております。各上限に達してもプレイ自体は可能ですが、経験値が増えなくなりますのでご了承ください。
●製品版へのデータ引き継ぎには、製品版に最新のアップデートを適用する必要があります。
●同じプラットフォーム間でのみデータ引き継ぎが可能となっております。
【ゲーム情報】
タイトル：Echoes of Aincrad
ジャンル：アクションRPG
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日予定 ※Steam版は7月10日
価格：
通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）
デラックスエディション：1万1440円（ダウンロード）
アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード）
プレミアムエディション：2万900円（パッケージ）
※パッケージはPS5版のみ
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
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