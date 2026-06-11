バンダイナムコエンターテインメントは6月11日、「ソードアート・オンライン」の家庭用ゲーム完全新作「Echoes of Aincrad（エコーズ・オブ・アインクラッド）」の体験版を、6月16日より配信すると発表した。

体験版では製品版冒頭の《ベータテスト》の範囲を楽しめるとのこと。セーブデータは引継ぎ可能なので、スタートダッシュを決める《ビーター》になりたい人は必見だ。

また、注意事項として「体験版から引き継いだデータは《デスゲームモード》に変更できない」こと、「ベータテスト編ではプレイヤーのアバターは固定である」ことなどが挙げられている。

とくに1つ目の注意事項は、ゲーム内で死んだらセーブデータ削除の《デスゲームモード》を最初からやりたい人にとって見逃せないので注意だ。

※《デスゲームモード》の早期解放は、「デラックスエディション」「アルティメットエディション」を買う必要あり

ぜひ体験版をプレイして、「ソードアート・オンライン」の世界を体験してみてはいかがだろうか。

【無料体験版に関する注意事項一覧】

●体験版から引き継いだセーブデータはデスゲームモードに変更できません。

●ベータテスト編ではプレイヤーのアバターは固定になります。

●体験版は製品版とは一部仕様が異なります。

●体験版の難易度は「ストーリー」「ノーマル」のみ選択できます。製品版では「ハード」「ベリーハード」も選択可能です。難易度はクエスト中を除きオプションからいつでも変更可能です。

●体験版ではレベル/武器熟練度に上限(レベル15/武器熟練度3)を設定しております。各上限に達してもプレイ自体は可能ですが、経験値が増えなくなりますのでご了承ください。

●製品版へのデータ引き継ぎには、製品版に最新のアップデートを適用する必要があります。

●同じプラットフォーム間でのみデータ引き継ぎが可能となっております。

【ゲーム情報】

タイトル：Echoes of Aincrad

ジャンル：アクションRPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日予定 ※Steam版は7月10日

価格：

通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）

デラックスエディション：1万1440円（ダウンロード）

アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード）

プレミアムエディション：2万900円（パッケージ）

※パッケージはPS5版のみ

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

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