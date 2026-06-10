筋トレにも良い。ストックしておきたい無添加ツナ！「いなば 国産ライトツナ」がAmazonで30％オフ

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「いなば 国産ライトツナ食塩無添加 70g×5缶」がAmazonタイムセールに登場！

オイル無添加・食塩無添加のツナ缶「いなば 国産ライトツナ食塩無添加 70g×5缶」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格1,310円のところ30％オフの917円で販売されています。1缶あたりに換算すると約183円です。

「いなば 国産ライトツナ食塩無添加 70g×5缶」の特徴

Amazon商品ページより

「いなば 国産ライトツナ食塩無添加」は、きはだまぐろを原料に使用したツナ水煮缶で、オイル無添加、食塩無添加、化学調味料無添加の仕様です。一般的な油漬のツナと比較してカロリーは約4分の1とされています。

フレーク状の「あらほぐし」タイプで、手作業によるクリーニング工程を2重に行うことで、食べごたえのある仕上がりとされています。

乾燥野菜をナチュラルミネラルウォーターで煮出した野菜スープを使用し、魚のにおいを抑えつつコクを引き出しているといいます。

まとめ：ストックしておくと何かと便利！

今回のAmazonタイムセールでは、「いなば 国産ライトツナ食塩無添加 70g×5缶」が割引価格で販売されています。

日常的に使いやすい食品なので、現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック用として検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。