スクウェア・エニックスは6月25日、MMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」の緊急メンテナンスを、全サーバーを対象に【14時～16時頃】にかけて実施すると告知した。サーバーの一部機能の不具合対応としている。

本日より最新追加パッケージ「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」（バージョン8）が発売。新たな冒険の舞台「ユーマグラム」に旅立つストーリー、新職業「ストームカイザー」の追加など、とても盛り上がる内容となっている。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン（バージョン8追加パッケージ）

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：発売中（2026年6月25日）

価格：4950円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-8

ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト

販売・運営：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch

発売日：発売中（2026年6月25日）

価格：5940円

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。

※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。

※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。

※利用料金などの詳細は公式サイト（https://www.dqx.jp/online/）にてご確認ください。

※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。

※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。

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