「ドラクエX」緊急メンテ14時～16時頃まで 新バージョン実装直後にサーバー不具合
スクウェア・エニックスは6月25日、MMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」の緊急メンテナンスを、全サーバーを対象に【14時～16時頃】にかけて実施すると告知した。サーバーの一部機能の不具合対応としている。
【メンテナンス情報】 対象：全サーバー 日時：2026年6月25日(木) 14:00より16:00頃まで 詳細はこちら → https://t.co/LoQ71ePmzb#DQ10— ドラゴンクエストX 公式 (@DQ_X) June 25, 2026
本日より最新追加パッケージ「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」（バージョン8）が発売。新たな冒険の舞台「ユーマグラム」に旅立つストーリー、新職業「ストームカイザー」の追加など、とても盛り上がる内容となっている。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン（バージョン8追加パッケージ）
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：発売中（2026年6月25日）
価格：4950円
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-8
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：発売中（2026年6月25日）
価格：5940円
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトをプレイするには、インターネット・ブロードバンド環境が必要です。
※プレイに関わるインターネット接続料および通信料はお客様のご負担となります。
※本ソフトのプレイには期間に応じた利用券の購入が必要です。
※利用料金などの詳細は公式サイト（https://www.dqx.jp/online/）にてご確認ください。
※Nintendo Switch版パッケージは、ゲームカードではなくダウンロード番号でのご提供となります。
※PlayStation 4版は、PlayStation 4 Pro、PlayStation 5でもプレイ可能となります。
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