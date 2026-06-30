「ドラクエX」ソロ活サーバーに「最高すぎんか」 ご新規・復帰勢にも理想の環境か
スクウェア・エニックスが運営するMMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」のバージョン8.0アップデートより、自分以外の冒険者が表示されない「『ソロ活』サーバー」が登場した。
ユーザーからは「ソロ活サーバー最高すぎんか」「モンスターの取り合い無くて超快適」「もう人の眼を気にせず、街中で変なポーズ取っても良いんだ！」「ボス部屋前で死んでるの、見られないの気楽でいい」「ストーリーの謎解きでほかの冒険者がいるの、気が散ってたから嬉しい」「オフラインのドラクエみたいだ！」など、好評の声が寄せられている。
いっぽうで「初めてソロ活サーバーに来た。寂しいと感じた」「私は人のいるアストルティアを愛してしまったのかもしれない」「誰もいないメギストリスの都、ディストピア感ある…」「人がいないと逆に不安」など、寂しいと感じて人のにぎわうサーバー1などへ帰っていくユーザーも。
ソロ活サーバーにはシステム的なデメリットもある。フィールドの落とし物（キラキラ）は拾えるが、モンスターのドロップ品に制限が入る。金策するなら通常サーバーの方がお得だ。また、当然ながらほかの冒険者とパーティも組めない。フレンドや家族であっても例外ではない。
また、サーバーを移動する際、「この先はソロ活サーバーじゃないよ」という注意書きが“毎回”表示されるのがうっとうしいと感じている声も多い。トラブルを防ぐために必要な注意喚起なのかもしれないが、難しいところだ。
とは言え、ソロ活サーバーの実装によって「他の人に気兼ねなく配信したい人」や、「オンラインはハードルが高い」と感じて手を出せなかった人も、実質オフラインのような感覚で気軽に本作を遊べるようになった。この恩恵は非常に大きなものと言えるだろう。
メインストーリーの最終章が幕を開けた「ドラクエX」。完結まで残すところ1年半～2年ほどということなので、ぜひご新規・復帰勢は今のうちに本作を遊んでみてほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン（バージョン8追加パッケージ）
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：発売中（2026年6月25日）
価格：4950円
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-8
ジャンル：ロールプレイング／オンライン専用ソフト
販売・運営：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Windows）／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：発売中（2026年6月25日）
価格：5940円
CERO：A（全年齢対象）
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