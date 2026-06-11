Amazonセール情報大紹介！ 第1884回
設置が面倒過ぎるサラウンドスピーカー群を1本に凝縮。Philipsの7.1.2chサウンドバーがセールで5万円台
2026年06月11日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Philips サウンドバー「FB1」をチェック！
Philipsのサウンドバー「FB1」がAmazonタイムセール対象。ただいま59,799円で販売中。
サウンドバーで本格的な立体音響を楽しもうとすると、本体のほかにサブウーファーなどを組み合わせる製品も少なくない。設置スペースや配線は抑えたい一方で、音には妥協したくない。そんなニーズに応える構成を採用したのがPhilips「FB1」だ。15基のスピーカーをサウンドバー1本に収め、7.1.2chサラウンドサウンドやDolby Atmos、DTS:Xに対応する。
①15基スピーカーによる7.1.2ch構成
15基のスピーカーを本体に内蔵し、7.1.2chサラウンドサウンドを実現。上方向へ音を流すスピーカーも備え、前後左右に加えて高さ方向の空間表現にも対応する。Dolby AtmosやDTS:Xに加え、IMAX Enhanced認証も取得している。
②自動調整と5種類の音響モード
部屋の広さに応じて音響を調整する自動キャリブレーション機能を搭載。カスタム、映画、音楽、スタジアム、音声の5種類のサウンドモードを用意し、コンテンツに合わせて音の傾向を切り替えられる。
③eARCやBluetooth接続対応
HDMI eARCに対応し、Dolby Atmosの音声データも伝送可能。光ケーブルやAUXケーブルによる接続にも対応するほか、Bluetooth経由でモバイル機器の音楽やポッドキャストも再生できる。テレビ、パソコン、スマートフォンで利用できる。
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