アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第202回
サッカー観戦の冷蔵庫スタメンに！「一番搾り」日本代表デザイン缶がAmazonでセール中
2026年06月10日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「一番搾り サッカー日本代表デザイン缶 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
キリンビールの「一番搾り サッカー日本代表デザイン缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格5,108円のところ、12％オフの4,498円で販売中です。1本あたりに換算すると約187円となります。
「一番搾り サッカー日本代表デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより
キリンビールの定番商品「一番搾り」は、麦本来のうまみが感じられる、調和のとれた味わいとされています。アルコール度数は5％です。
日本国内で製造されており、最初に流れる一番搾り麦汁のみを使用している点が特徴とされています。
パッケージはサッカー日本代表の選手がデザインされた限定缶仕様となっていますが、中身は通常の「キリン一番搾り生ビール」と同じ内容です。
まとめ：まとめ買いのチャンス！
今回のAmazonタイムセールでは「一番搾り サッカー日本代表デザイン缶 350ml×24本」が割引価格で販売されています。
ワールドカップ観戦を盛り上げる「サッカー日本代表デザイン缶」を、この機会に手に入れてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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