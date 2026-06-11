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Amazonセール情報大紹介！ 第1883回

Type-Cケーブル1本でつながるDellの34インチウルトラワイドが5万円台でセール中

2026年06月11日 14時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 34インチ曲面モニター「S3425DW」をチェック！

　Dellの34インチ曲面モニター「S3425DW」がAmazonタイムセール対象。参考価格64,980円のところ、8％オフの59,880円で販売中。

　外部モニターを導入するなら、ウルトラワイドも気になるところだ。ブラウザや表計算ソフト、チャットツールなどを並べて表示しやすく、仕事用としても人気がある。今回セール中のDell「S3425DW」も、そんな用途に向く1台となっている。

アマゾンでDell 34インチ曲面モニター「S3425DW」を入手

①34インチUWQHDと120Hz対応

　34インチのUWQHD（3440×1440）解像度と21:9のウルトラワイド画面を採用。1800R曲面設計に加え、リフレッシュレート120Hz対応やAMD FreeSync Premium、DCI-P3 95％と広色域にも対応し、仕事から映像鑑賞まで幅広く活用できる。

②Type-C接続と豊富な端子類

　USB Type-Cポートを搭載し、映像出力と最大65W給電に対応。ノートPCとはケーブル1本で接続できる。HDMI×2やUSB Type-Aポートも備え、ノートPCを中心としたデスク環境を構築しやすい構成だ。

③スピーカー搭載と3年保証

　5Wスピーカーを2基内蔵するほか、TÜV Rheinland Eye Comfort認証やComfortView Plusに対応。ブルーライトを抑えながら色味への影響を軽減する設計を採用する。さらに3年間の無輝点交換保証も用意している。

アマゾンでDell 34インチ曲面モニター「S3425DW」を入手
 

・商品名：34インチ曲面モニター「S3425DW」
・メーカー名：Dell

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