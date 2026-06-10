「Interop Tokyo 2026」アスキー全力特集！ 第9回
座ると体の状態を教えてくれるクッションに、座ってみました！ なんだ、この結果は……
2026年06月10日 12時15分更新
座ると、ココロとカラダのコンディションを計測して教えてくれるという西川の「コンディシート（ココロミエール）」。
西川といえば、主に寝具のイメージがある企業ですが、こういった商品も手掛けているんですね。こちらは6月12日まで幕張メッセで開催されている国内最大級のインターネットテクノロジーの展示会「Interop Tokyo 2026」で展示されていました。
「座るだけで体の状態がわかる」と説明され、さっそく試してみました。
わずか30秒の測定で結果が出てきます……結果は「バリバリモード、絶好調」とのこと！
この展示は、EXPO 2025 大阪・関西万博でも好評で、会期中は行列ができていたそうです。ちなみに、同一の仕組みを使って、寝ている間の計測もできて、たとえば無呼吸などを検知して、対策を打つといった使い方も想定されているそうです。
Interopでの参考出展なので、一般販売はまだのようですが、こうして、気軽に自分のコンディションを知れるのって、とてもいいですね。
さて、アスキーでは、「Interop Tokyo 2026 アスキー全力特集！として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載していきます！ さらに、会場とアスキースタジオをつなぐ特別中継も配信！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年のInterop Tokyo 2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第8回
ネットワークドレスの試着、着替える必要なし。AI合成で瞬時に実現。
-
第7回
ネットワークガジェット化する、ベッドや枕。──テクノロジーで眠りの質を上げる。
-
第6回
ネットワーク800名のエンジニアが作る無料Wi-Fiって何だ!? 会場限定ネットワークが本気すぎる
-
第5回
ネットワークInterop Tokyo 2026が始まったー！ アスキーの現地レポートで楽しもう！
-
第4回
ネットワーク次の「手のひらネットワーク機器」はあなたが決める！ 第5弾・ユーザー選挙がスタート
-
第3回
ネットワーク“現役情シスの本音”を聞きながら、生中継で楽しもう！ 「Interop Tokyo 2026」はアスキーが全力特集！
-
第2回
ネットワークいよいよ今週開催！「Interop Tokyo」でAIとインターネットの“これから”を体験 今年の見所は？
-
第1回
ネットワーク「手のひらネットワーク機器」第4弾が登場、テーマは“ShowNetを手のひらに”！ こだわりの両面マウントや高密度ポートも 6月11日発売
- この連載の一覧へ