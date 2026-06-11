日本ファルコムは6月11日、亰都を舞台に異界・ザナドゥを巡る物語を描くNintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用完全新作『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）』の最新情報を公開した。

ゲームの発売日は2026年7月16日予定。価格は、Switch／PS5／PC（Steam）通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7920円、パッケージ専売のLimited Editionが1万560円。ダウンロード専売のSwitch 2 Editionが8070円、Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパスが150円となる。

今回は、比良坂学園の各施設を担当する「ワイアット」「マリナ」や特殊な交流イベント「譚歌抄（たんかしょう）」「奇縁小噺（きえんこばなし）」、そして、「奇縁小噺」に登場する個性豊かな学生たちの情報を公開。さらに、メインキャラクターの一人「百鬼千奈（セナ）」の紹介ムービーもあわせて公開しているのでお見逃しなく。

【百鬼 千奈】キャラクタームービー

https://youtu.be/7m30ztGAy3I

本作の公式サイトでも情報を更新しているので、こちらもチェックしよう。

▼公式サイト

https://www.falcom.co.jp/kyoxana/

■キャラクター紹介

＜ワイアット・ウォーレン（Wyatt Warren）＞

CV：長岡龍歩さん

年齢：18歳

比良坂学園の研究棟で受付を担当している、頭脳明晰な三年生の生徒。

企業連合ゾディアックに名を連ねる米国企業から派遣されたメンバーだが、駿河のチームには所属しておらず、彼の部下というわけでもない。

事務的な口調で淡々と話すが、時々レイを怪しげな実験に誘ったり、頭の回転の速さ故に妙な早とちりをすることも。

＜結野 茉莉奈（Marina Yuino）＞

CV：菱川花菜さん

年齢：15歳

比良坂学園の礼拝堂で受付を担当している女子生徒。「シヱナの聖女」と呼ばれることもあるルアーナを崇敬しており、ルアーナがリーダーを務めるチーム《名も無き果実》にも所属。

天然で間の抜けた振る舞いをすることが多いが、一人前のシスターを目指して日々勉強中。

■システム紹介：各施設からの依頼

比良坂学園の各施設で依頼を受け、迷宮内で達成・帰還することで学園から「報酬」と「貢献度」を得られる。

▼研究棟からの依頼

研究棟で受ける「異界素材」調達依頼は、迷宮内の特殊な地形を破壊することで入手することができる。

▼訓練場からの課題

訓練場で受ける討伐依頼は、迷宮内で指定された数の怪異を撃破することで達成となる。

▼礼拝堂からの要請

礼拝堂で受ける救助要請依頼は、「不確定領域」と呼ばれる迷宮内のエリアで遭難している生徒を救助することで達成となる。

■システム紹介：鬼若天神宮

迷宮探索中に“呪われた防具”を入手することがあるが、現実世界に持ち帰った後、亰都・四条通りにある“鬼若天神宮”で解呪することで特殊な性能を持つ防具へと戻せる。なお、解呪に必要な「解呪札」は、鬼若天神宮で購入可能だ。