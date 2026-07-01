ゲームの魅力を約2分のトレーラーに凝縮！
『亰都ザナドゥ』新プロモーショントレーラーを公開！LinoNが歌う挿入歌の先行配信も
日本ファルコムは7月1日、Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売予定の『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）』について、最新カット満載の約2分のプロモーショントレーラーを公開。
本映像では、主人公・神矢伶（レイ）をはじめとするメインパーティや、亰都（日常）と異界（非日常）を巡る本編の魅力をぎっしりと詰め込んでいる。ぜひともチェックしよう。
また、本作の発売に先駆け、本日より挿入歌「From “i”（LinoN）」を先行リリース。こちらの詳細は、下記を確認してほしい。
ゲームの発売日は、2026年7月16日予定。価格は、Switch／PS5／PC（Steam）通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7920円、ダウンロード専売のSwitch 2 Editionの通常版が8070円となる。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報をチェックしよう。
▼『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』プロモーショントレーラー
https://youtu.be/X07XarRB2bw
■挿入歌「From “i”（LinoN）」が本日2026年7月1日にリリース！
劇中に登場するバーチャルシンガー「LinoN（リノン）」が歌う挿入歌「From “i”」を2026年7月1日より先行販売を開始した。
本楽曲は、『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』に登場する主人公・神矢伶（レイ）が激推ししているバーチャルシンガー「LinoN（リノン）」が劇中で披露する挿入歌。
幻想的な印象のアバターを介してさまざまな楽曲を世に送り出してきたLinoNが、一年の活動休止期間を経て突如「From “i”」を発表した真意とは――？ 本編ストーリーとも繋がりを持つ、LinoNの先行配信楽曲をぜひこの機会に楽しもう。
「From “i”」は各音楽配信サイトでのダウンロード販売のほか、「mora」「music.jp」などハイレゾ配信サイトでのハイレゾ音源版販売、「Spotify」「Amazon music」「Apple Music」「YouTube Music」など定額制音楽配信サービスでの楽曲配信も同日より開始される。
▼「From “i”』紹介ページ」
https://www.falcom.co.jp/kyoxana/LinoN/
【製品概要】
タイトル：From “i”
歌：LinoN
作詞：日本ファルコム
作曲：Falcom Sound Team jdk
配信日：配信中（2026年7月1日）
価格：
【ダウンロード版】 255円
【ハイレゾ音源版】 255円
【音楽配信サイト】
iTunes Store：http://itunes.apple.com/jp/artist/id120174391
Amazon Music：http://j.mp/VSjC6N
mora：http://mora.jp/artist/299183/all
music.jp：http://music-book.jp/music/Artist/141849/Album
【ハイレゾ版音源配信サイト】
moraハイレゾ配信ページ：http://mora.jp/artist/299183/h#discArea
music.jpハイレゾ配信ページ：http://music-book.jp/music/Artist/141849/hiresoalbum
Qobuz：https://www.qobuz.com/jp-ja/interpreter/falcom-sound-team-jdk/11819776
OTOTOY：https://ototoy.jp/_/default/a/124419
■定額制音楽配信サービス
Spotify：https://open.spotify.com/artist/5WFofzgRxpVNkpwg9XRSdg
Amazon music：https://music.amazon.co.jp/artists/B00B4R35JQ/falcom-sound-team-jdk
Apple Music：https://music.apple.com/jp/artist/falcom-sound-team-jdk/120174391
YouTube Music：https://music.youtube.com/channel/UCOOOdHr4emIkr02wjynGF3Q
Qobuz：https://play.qobuz.com/artist/11819776
【ゲーム情報】
タイトル：亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）
ジャンル：デュアルディメンショナルARPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年7月16日予定
価格：
通常版：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）
Limited Edition：1万560円（パッケージ版）
Nintendo Switch 2 Edition：8070円（ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）
※パッケージ版はSwitch／PS5／PC（Steam／Limited Editionのみ）。Switch 2はダウンロード版のみ。
CERO：C（15才以上対象）
※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのNintendo Switchソフト『亰都ザナドゥ -桜花幻舞』-をご購入のお客様は、有償（150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。
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