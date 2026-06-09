プロテインが続かない人へ、シェーカー不要の栄養バーという選択肢。手軽にタンパク質15gが採れる

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タンパク質を手軽に補給できる

「inバープロテイン ベイクドビター 15本」

「inバープロテイン ベイクドビター 15本」は、タンパク質を手軽に補給できる焼きチョコタイプの栄養バーです。

Amazonでは2,438円で販売されており、1本あたりの価格は約163円となります。

「inバープロテイン ベイクドビター」の特徴

Amazon商品ページより

森永製菓の「inバープロテイン ベイクドビター」は、1本でタンパク質15gを摂取できる栄養補助食品です。

タンパク質の働きに必要なビタミンB群7種を配合しており、栄養バランスを補えるとしています。糖質は5g以下に抑えられており、ロカボ品質に対応しています。

焼きチョコタイプのバーで、手で持っても溶けにくく、運動の合間や間食、食事の代替など幅広いシーンで取り入れやすい手軽さが特徴です。1本あたりのカロリーは208kcalです。

まとめ：手軽に栄養補給したい人はまとめ買いしておくと便利

「inバープロテイン ベイクドビター 15本」は、間食やトレーニング後などに手軽にタンパク質を補給でき、日常的に取り入れやすい商品です。

Amazonでは1本あたり約163円で購入できるので、まとめて確保しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。