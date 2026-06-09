「エルシャダイ」のディレクター兼デザイナーで知られる竹安佐和記氏は6月9日、poncle日本スタジオの代表取締役社長に就任予定だと発表した。本年度中の設立を目指して準備中とのこと。

poncleはイギリスに本拠を置くLuca Galante（ルカ・ガランテ）氏によるインディースタジオ。ローグライトサバイバルゲーム「Vampire Survivors（ヴァンパイアサバイバーズ）」を開発して大ヒットした会社だ。

ユーザーからは「一番いいヴァンパイアを頼む」「そんなチームで大丈夫か？」「天使とヴァンパイアハンターか」など「エルシャダイ」の名台詞をもじったコメントが多く寄せられていた。それに竹安氏は1つ1つ「大丈夫だ、問題ない！」と力強く返信している。

また、竹安佐和記氏は「ヴァンサバ」に着想を得たローグライクアクションゲーム「神話構想スターノート」をSteamにて配信中。コラボも実施しており、poncleとの関係は以前から深かったと見られる。こちらも興味があれば、ぜひプレイしてみては。

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