Amazonセール情報大紹介！ 第1873回
「テレビに10万円以上出したくない。でもソニーのBRAVIAがいい」今なら50型が9万円
2026年06月09日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ソニー 50インチ液晶テレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」をチェック！
ソニーの50インチ液晶テレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」がAmazonタイムセール対象。参考価格94,800円のところ、5％オフの90,000円で販売中。
テレビって一度買うと長く使うものだから、失敗したくない。一方で、価格だけを見て選ぶのも少し不安だ。特に50インチクラスになると選択肢は多いが、メーカーや使い勝手まで含めて考えると意外と悩ましい。そんな中でチェックしておきたいのが、ソニーの50インチ4Kテレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」だ。
①Google TVと音声検索対応
Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなど幅広いアプリに対応。リモコンのGoogleアシスタントボタンから音声検索も利用でき、見たいコンテンツの検索やテレビ操作を声で行える。
②4K高精細映像と重低音
超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載し、地上デジタル放送やネット動画などの映像を高精細化。さらにX-Balanced Speakerと大容量スピーカーボックスにより、クリアな音と迫力ある重低音も実現する。
③スマホ連携と豊富な接続機能
AndroidやiPhoneの写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面へ表示可能。Google CastやAirPlay 2に対応するほか、HDMI×4、USB×2、Bluetooth、Wi-Fiも備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1872回
トピックスなんか後ろだけ長い。リュック通勤向けWpc.の折りたたみ傘が3,000円台
-
第1871回
トピックスOffice2年分と出張修理も込み。16型/16GBメモリ搭載Dellが13万円台に
-
第1870回
トピックススマホで撮った写真、その場でチェキに。「instax mini Link3」が18％オフ
-
第1869回
トピックス約6cm四方のキューブで3台同時充電!? Ankerの3-in-1 ワイヤレス充電ステーションが38％オフ
-
第1868回
トピックス安さだけで選ぶのは少し不安。だから120HzディスプレイにOffice、出張修理も付いたDell 15が際立つ【12万円台】
-
第1867回
トピックス16型タッチ対応で最大19時間駆動。HP「OmniBook 5 16-af」が15万円台
- この連載の一覧へ