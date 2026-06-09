「テレビに10万円以上出したくない。でもソニーのBRAVIAがいい」今なら50型が9万円

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【Amazonタイムセール】ソニー 50インチ液晶テレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」をチェック！

ソニーの50インチ液晶テレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」がAmazonタイムセール対象。参考価格94,800円のところ、5％オフの90,000円で販売中。

テレビって一度買うと長く使うものだから、失敗したくない。一方で、価格だけを見て選ぶのも少し不安だ。特に50インチクラスになると選択肢は多いが、メーカーや使い勝手まで含めて考えると意外と悩ましい。そんな中でチェックしておきたいのが、ソニーの50インチ4Kテレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」だ。

①Google TVと音声検索対応

Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなど幅広いアプリに対応。リモコンのGoogleアシスタントボタンから音声検索も利用でき、見たいコンテンツの検索やテレビ操作を声で行える。

②4K高精細映像と重低音

超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載し、地上デジタル放送やネット動画などの映像を高精細化。さらにX-Balanced Speakerと大容量スピーカーボックスにより、クリアな音と迫力ある重低音も実現する。

③スマホ連携と豊富な接続機能

AndroidやiPhoneの写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面へ表示可能。Google CastやAirPlay 2に対応するほか、HDMI×4、USB×2、Bluetooth、Wi-Fiも備える。