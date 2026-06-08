沖縄気分を自宅で！ オリオンの南国チューハイ5種セットがAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」が

Amazonタイムセールに登場！

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」は、沖縄県産素材を使ったチューハイを中心とした飲み比べセットで、現在Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格4,886円のところ、7％オフの4,537円で販売されており、1本あたりは約227円です。

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット」の特徴

Amazon商品ページより

「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット」は、オリオンビールが展開するチューハイ「WATTA」と「natura」を組み合わせたアソートセットです。

セット内容は、「WATTA パッションフルーツ」4本、「WATTA パイナップル」4本、「WATTA 無糖シークヮーサー」4本、「naturaそのままシークヮーサー」4本、「naturaそのままパイン」4本です。

WATTAは沖縄県産素材を活用した、南国らしいフレーバーのチューハイです。naturaは加熱濃縮していないストレート果汁を使用し、香料無添加で果実由来の香りと風味を引き出しているとされています。

アルコール度数は5％で、ウォッカベースのチューハイです。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

今回のAmazonタイムセールでは、沖縄旅行気分が味わえそうな「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」が割引価格で販売されています。

自宅での飲み比べやストック用途として、Amazonタイムセールで値引きされているこの機会に購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。