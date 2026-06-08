アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第200回
沖縄気分を自宅で！ オリオンの南国チューハイ5種セットがAmazonタイムセールに登場
2026年06月08日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」が
Amazonタイムセールに登場！
「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」は、沖縄県産素材を使ったチューハイを中心とした飲み比べセットで、現在Amazonタイムセールの対象となっています。
参考価格4,886円のところ、7％オフの4,537円で販売されており、1本あたりは約227円です。
「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット」の特徴
Amazon商品ページより
「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット」は、オリオンビールが展開するチューハイ「WATTA」と「natura」を組み合わせたアソートセットです。
セット内容は、「WATTA パッションフルーツ」4本、「WATTA パイナップル」4本、「WATTA 無糖シークヮーサー」4本、「naturaそのままシークヮーサー」4本、「naturaそのままパイン」4本です。
WATTAは沖縄県産素材を活用した、南国らしいフレーバーのチューハイです。naturaは加熱濃縮していないストレート果汁を使用し、香料無添加で果実由来の香りと風味を引き出しているとされています。
アルコール度数は5％で、ウォッカベースのチューハイです。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
今回のAmazonタイムセールでは、沖縄旅行気分が味わえそうな「オリオン WATTA・natura 5種アソートセット 缶（20本）」が割引価格で販売されています。
自宅での飲み比べやストック用途として、Amazonタイムセールで値引きされているこの機会に購入してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第200回
グルメタンブラー付きでこの価格！ コカレロ2本セットがAmazonタイムセールで24％オフ
-
第199回
グルメ週末の家飲みをちょっと格上げ！ 果実のように香る「黄桜 S 純米大吟醸」がAmazonタイムセール
-
第198回
グルメスマイルセールは本日終了、迷ったらこれ。春限定デザインのキリン「晴れ風」が26％オフ
-
第197回
グルメノンアルでも飲みごたえが欲しい人へ！ 「アサヒ ドライゼロ」が32％オフ
-
第196回
グルメ桜が浮かび上がって飲み頃を教えてくれる粋なデザイン 「キリン一番搾り」24本がAmazonで27％オフ！
-
第195回
グルメ家飲み用に買っておきたい「晴れ風」、AmazonスマイルSaleで26％オフになってます
-
第194回
グルメ1本187円ならケース買いもアリ！ 黒ラベル24本がAmazonスマイルSaleで17％オフ
-
第193回
グルメ甘くないのがいいんです！ 無糖レモンサワー「THE PEEL レモン」がAmazonタイムセールで20％オフ
-
第192回
グルメ家飲みの定番レモンサワー、箱で買うなら今？ 「こだわり酒場のレモンサワー」24本セットがAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第191回
グルメあえて苦い。だからうまい。「ザ・ビタリスト」500ml缶×24本がタイムセールで13％オフ
- この連載の一覧へ