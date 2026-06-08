アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第25回
大盛りカップ焼そばを12個ストック！ 昼食・夜食に助かる「ごつ盛り ソース焼そば」が25％オフ
2026年06月08日 19時00分更新
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「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonタイムセールに登場！
大盛りタイプのカップ焼そば「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」が、現在Amazonタイムセールの対象となっています。
参考価格2,225円のところ、25％オフの1,661円で販売されており、1食あたりは約138円となっています。
「ごつ盛り ソース焼そば」の特徴
Amazon商品ページより
「ごつ盛り ソース焼そば」は、東洋水産がマルちゃんブランドで展開する商品で、1食あたり171gという大盛り仕様のカップ焼そばです。麺の重量は130gで、香味のある滑らかな食感と弾力を持つ丸刃でカットされた麺が採用されています。調理時間は3分です。
ソースはウスターソース、中濃ソースに加え、どろソースをブレンドしたオリジナル仕様で、スパイシーな風味が特徴とされています。
さらに、別添のキューピーからしマヨネーズが付属しており、仕上げに加えることでまろやかさが加わるといいます。具材にはキャベツが使用されています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
Amazonタイムセールにて、「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」が1食あたり約138円という価格で購入できる状況です。
ランチや夜食など、手軽に食事を済ませたい場面で活用できる商品です。この機会にストック用としてまとめ買いしておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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