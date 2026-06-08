ポケットペアは6月6日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」の正式版「1.0」を、7月10日にリリースすると発表した。

本作は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム。2024年1月からアーリーアクセスを開始しており、2年半の時をかけついに正式リリースを迎える。

公式からセーブデータについての告知があり、これまでのデータは消す必要がないと説明。やり込んだデータでそのまま続きをプレイできるようだ。

ただし、1.0では大量の新コンテンツ追加とともに、既存の要素も全面的にブラッシュアップ。アーリーアクセス開始時と比べて圧倒的に快適かつボリューミーな冒険が待っているため、「イチからプレイするとその進化を最大限に味わっていただけますよ！」と、あえてニューゲームで始めることも推奨している。

ユーザーからは「了解、0から始める！」「このまま遊ばせていただきます。拠点とか愛着があるってもんです」「そこ気になってたから良かった！」「2500円しか払ってないから、もっとお金落とさせてくれ」「純粋に楽しみです」など、正式リリースを喜ぶ声が多数寄せられていた。

現在Steam版は2550円（25％オフ）セールを開催中。正式リリースで通常価格3400円からさらに値上げされるかどうかは、現在アナウンスがない。遊びたい人は、セールの今のうちに買っておくといいだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：Palworld／パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

開発・販売元：ポケットペア

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／Xbox Game Pass／PC（Steam／Mac）

発売日：

アーリーアクセス：配信中（2024年1月19日）

正式リリース：2026年7月10日予定

価格：3400円

プレイ人数：1人～32人