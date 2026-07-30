「パルワールド」カードゲームが本日発売 縮めて「パルカ」
ブシロードは7月30日、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」を題材としたトレーディングカードゲーム「パルワールド オフィシャルカードゲーム」を発売した。
トライアルデッキ「パルパゴスの夜明け レッド・ブルー」「グリーン・パープル」と、ブースターパックを販売。全国のカードショップにて取扱中だ。
本製品は、「パル」はもちろん、「ギア」「イベント」「建築物」など、ゲームに登場するさまざまな要素をカードで再現。多種多様なカードを組み合わせることで、「パルワールド」のゲーム体験を疑似的に楽しめる、自由度と戦略性の高い本格TCGとなる。
50枚のカードで組むメインデッキと10枚のカードで組むソウルデッキを用意し、パルやギアを駆使して相手プレイヤーのライフを0にしたほうが勝ちとなる（ライフは10スタート）。詳しいルールは公式サイトをチェックしてほしい。
発売を受けユーザーからは「突然発売された感」「現状はそこそこ安く手に入るな」「人気出るのかなぁ」「そこの少年、パルカ始めないか」「イベント盛りだくさんだしクッソ面白そうやんけ」「パルカの時代きたー」など、興味を持つ人からの声が寄せられていた。
【製品情報】
製品名：トライアルデッキ「パルパゴスの夜明け レッド・ブルー」
発売日：発売中（2026年7月30日）
価格：
・1個（60枚セット）：1980円
・1ボックス6個入り：1万1800円
製品名：トライアルデッキ「パルパゴスの夜明け グリーン・パープル」
発売日：発売中（2026年7月30日）
価格：
・1個（60枚セット）：1980円
・1ボックス6個入り：1万1800円
製品名：ブースターパック第一弾「パルパゴスの夜明け」
発売日：発売中（2026年7月30日）
価格：
・1パック7枚入り：440円
・1ボックス12パック入り：5280円
・1カートン12ボックス入り：6万3360円
製品名：スリーブ＆カードセット Vol.1
発売日：2026年10月2日
価格：
・1個（スリーブ75枚、カード10枚）：4400円
・1ボックス6個入り：2万6400円
製品名：ブースターパック第2弾「目覚めし伝説」
発売日：2026年10月30日
価格：
・1パック7枚入り：440円
・1ボックス12パック入り：5280円
・1カートン12ボックス入り：6万3360円
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