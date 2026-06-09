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丸源ラーメンの夏麺、6月18日から

まるで肉丼!? 肉たっぷりの「和風肉つけ麺」ガッツリ＆ちゅるりがイイね

2026年06月09日 10時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　丸源ラーメンは6月18日より、「丸源冷麺」と「和風肉つけ麺」を期間限定で発売します。なお、6月4日から一部21店舗で先行販売を実施しています。

　今回の期間限定メニューでは、夏に向けたさっぱりとした味わいの麺料理を2種類展開します。冷たいスープで食べる冷麺と、つけダレで楽しむつけ麺という異なるスタイルのメニューをラインアップします。

▲丸源冷麺 913円

　鰹と昆布の和風だしに牛の旨味を合わせた特製スープを使用した冷麺です。喉越しの良い麺を採用し、夏でも食べやすいとしています。

　彩りのある具材を組み合わせることで、食感の違いも楽しめるといいます。

▲和風肉つけ麺 1023円

　ほのかな甘みがある豚しゃぶ肉をたっぷり使用したつけ麺です。かつお出汁と醤油をベースにしたスープは、酸味と甘味のバランスによって素材の旨味を引き立てるといいます。

ツルっと系とがっつり系が選べる

　ツルっと食べられる冷麺と、肉をがっつり食べられるつけ麺の2品が登場します。「和風肉つけ麺」はまるで焼肉丼みたいな見た目ですね！その日の気分に合わせて選べるのが魅力です。

　気温が上がるこれからの時期に、さっぱりとした一杯を求めて立ち寄りたくなる内容です。季節限定の味をお店で試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

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