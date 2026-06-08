45分→60分に拡大！人気の食べ放題コース、うどん・ラーメンまで対象

ニラックスが運営する「グランブッフェ」など食べ放題業態、通称“ニラックスブッフェ”の対象店舗では、6月8日～21日の期間限定で、「エキスプレスコース」の時間拡大キャンペーンを実施します。



期間中、通常45分の食べ放題コースを60分に拡大して提供します。

食べ放題45分→60分に

ニラックスブッフェでは、和洋中のブッフェ料理を食べ放題にて提供しています。

ショートタイムでリーズナブルにブッフェを利用できる「エキスプレスコース」（通常45分制）は、から揚げやパスタ、ピザといった定番メニューに加え、うどんやラーメンなど各種が食べ放題で利用できます。



今回期間限定で制限時間が延長に。

なお、ドリンク、オーダーメニュー、デザートは含まれていません。価格や提供内容は店舗ごとに異なり、デリやサラダの取り扱いも各店で異なるとしています。

■エキスプレスコース：拡大キャンペーンについて

内容：和洋中のブッフェ料理食べ放題を通常45分→60分に延長

※ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外

※デリ・サラダの提供については各店異なります。詳しくは公式サイトで要確認

実施期間：6月8日～21日

実施店舗：

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

サクッと派も満足！

短時間で気軽に楽しめる食べ放題が、そのままの価格で60分に拡大されるのはシンプルにうれしいポイントです。

時間に余裕ができることで、料理の選び方や食べ方にもゆとりが出そうです。この機会に、近くの店舗で食べ放題をゆっくり楽しんでみては？

※価格は税込み表記です。