45分→60分に拡大！人気の食べ放題コース、うどん・ラーメンまで対象

ニラックスが運営する「グランブッフェ」など食べ放題業態、通称“ニラックスブッフェ”の対象店舗では、6月8日～21日の期間限定で、「エキスプレスコース」の時間拡大キャンペーンを実施します。
期間中、通常45分の食べ放題コースを60分に拡大して提供します。
食べ放題45分→60分に
ニラックスブッフェでは、和洋中のブッフェ料理を食べ放題にて提供しています。
ショートタイムでリーズナブルにブッフェを利用できる「エキスプレスコース」（通常45分制）は、から揚げやパスタ、ピザといった定番メニューに加え、うどんやラーメンなど各種が食べ放題で利用できます。
今回期間限定で制限時間が延長に。
なお、ドリンク、オーダーメニュー、デザートは含まれていません。価格や提供内容は店舗ごとに異なり、デリやサラダの取り扱いも各店で異なるとしています。
■エキスプレスコース：拡大キャンペーンについて
内容：和洋中のブッフェ料理食べ放題を通常45分→60分に延長
※ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外
※デリ・サラダの提供については各店異なります。詳しくは公式サイトで要確認
実施期間：6月8日～21日
実施店舗：
・グランブッフェ イオンモール盛岡南
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山
・グランブッフェ ららぽーと 豊洲
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
・グランブッフェ アリオ橋本
・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ
・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY
サクッと派も満足！
短時間で気軽に楽しめる食べ放題が、そのままの価格で60分に拡大されるのはシンプルにうれしいポイントです。
時間に余裕ができることで、料理の選び方や食べ方にもゆとりが出そうです。この機会に、近くの店舗で食べ放題をゆっくり楽しんでみては？
※価格は税込み表記です。
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