売れすぎて追加決定！牛角でハッピーパウダー2倍、どんだけ

牛角は6月10日～12日の期間、「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」の増量キャンペーンを実施します。
牛角×ハッピーターンが“追いパウダー倍増”キャンペーン実施
今回のキャンペーンは、5月25日より期間限定で販売中の「ハッピーターン」とのコラボメニューが累計8万食を突破したことを記念したものです。
ハッピーターンコラボメニューは、肉に専用の「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」をかけて焼き、さらに追いパウダーをつけて食べるスタイルが特徴です。（関連記事）
焼肉と“甘じょっぱい”味わいの組み合わせをより楽しめるようにと、6月10日より3日間限定で、対象メニューに付属するパウダーを通常の2倍量で提供。
対象メニューは、ハッピートロ、ハッピー豚カルビ、ハッピーチキンの3品で、それぞれハーフサイズも用意されます。なお、これらのメニューは食べ放題でも注文可能です。
▲ハッピー豚カルビ 528円（ハーフ308円）
▲ハッピートロ 638円（ハーフ385円）
▲ハッピーチキン 528円（ハーフ308円）
売れすぎで異例の対応
焼肉に甘じょっぱい風味を重ねるというユニークな体験が話題のハッピーターンコラボですが、パウダーが2倍になることで、味の変化をよりはっきり楽しめそう！
ハッピーターンコラボ焼肉を体験済みの人も、まだ味わったことがないという人も、この機会にお店に足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。
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