4種の冷麺×焼肉食べ放題！韓国屋台グルメを食べつくす期間限定フェア

岡山県、広島県に展開する「焼肉どんどん亭」は6月8日より、「韓国屋台欲張りフェア～冷麺で締める、夏のごちそう～」を期間限定で開催します。実施期間は8月下旬までを予定しています。

豪快な「骨付き一本カルビ」など韓国肉メニューを展開！

食べ放題コースなら全品好きなだけ！

今回のフェアでは、韓国トレンドグルメをテーマに、体験型の肉メニューから屋台スイーツ、冷麺までをそろえた全10品を展開します。



食べ放題の「デラックスコース」（4928円）「プレミアムコース」（6578円）を注文した場合は追加料金なしで全メニューを楽しめるほか、単品注文も可能です。

・骨付き一本カルビ（単品注文の場合1089円）

網の上で焼き上げることで香ばしさが引き立ち、肉の旨味と脂の甘みが感じられるといいます。骨付き肉ならではのボリューム感があり、食べ応えのある一品とされています。

・サムギョプサル （単品注文の場合979円）

焼いた豚肉を野菜で巻いて食べる韓国屋台の定番メニューです。豚肉の旨味と野菜の瑞々しさを組み合わせており、複数人でシェアしながら楽しむスタイルが特徴です。

韓国屋台風のおつまみやスナックも！

・チャンジャ巻き （単品注文の場合649円）

チャンジャ特有のコリコリとした食感と、ピリッとした辛みが特徴とされています。コクのある旨辛さがアクセントになるメニューです。

・ヤンニョムチーズたこ焼き （単品注文の場合539円）

たこ焼きに韓国風のヤンニョムソースとチーズを組み合わせた一品です。甘辛いソースの風味とチーズのコクが重なります。

・10ウォンパン （単品注文の場合429円）

ふわふわとした食感が特徴の韓国ドーナツで、やさしい甘さの味わいとされています。食後のデザートとして取り入れやすいサイズ感です。

・チーズハットグ （単品注文の場合869円）

サクサクとした衣の中にチーズが入った韓国屋台グルメです。加熱したチーズが伸びる点が特徴とされています。

締めに欠かせない冷麺は4種

焼肉の締めに向けた冷麺は全4種類を用意し、サイズも選択可能です。

▲THEプレミアム盛岡冷麺 フルサイズorジャストサイズ

▲旨辛盛岡冷麺 ジャストサイズ

▲大人のわさび海苔冷麺 ジャストサイズ

▲スッキリさっぱりレモン冷麺 ジャストサイズ

骨付きカルビから10ウォンパンまで！

韓国屋台グルメと焼肉を一度に楽しめるフェアがスタートします。ボリュームのある肉メニューからさっぱりとした冷麺、軽めのスイーツまでそろい、気分に合わせて組み合わせられるのは魅力的！

この機会に、いつもとは少し違う焼肉体験を楽しみに足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。