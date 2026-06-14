Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第70回
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あの『鎧伝サムライトルーパー』が37年ぶりに復活！ 新作『鎧真伝』をプライムビデオで一気見
2026年06月14日 21時00分更新
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「かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始した。人類の危機に駆けつけたのは、若き五人のサムライたち。その名は、サムライトルーパー!! 彼らの闘いの日々が、新たに幕を開ける！」
(C)SUNRISE
「鎧真伝サムライトルーパー」
ボリューム：12エピソード
監督： 藤田陽一
出演：石橋陽彩、榎木淳弥、村瀬歩ほか
「三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！ 助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレシュに身をゆだねることになるが――」
©2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
「異世界の沙汰は社畜次第」
ボリューム：12エピソード
監督：石平信司
出演：伊東健人、前野智昭、山下誠一郎ほか
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