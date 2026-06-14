あの『鎧伝サムライトルーパー』が37年ぶりに復活！ 新作『鎧真伝』をプライムビデオで一気見

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「かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始した。人類の危機に駆けつけたのは、若き五人のサムライたち。その名は、サムライトルーパー!! 彼らの闘いの日々が、新たに幕を開ける！」

(C)SUNRISE 「鎧真伝サムライトルーパー」

ボリューム：12エピソード

監督： 藤田陽一

出演：石橋陽彩、榎木淳弥、村瀬歩ほか

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