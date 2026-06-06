ラクーン事件の3ヵ月後を描いた名作『バイオハザード コード：ベロニカ』が待望のリメイク！

カプコンは6月6日、日本時間の6時から配信された世界最大規模の配信イベント「サマーゲームフェスト2026」にて、「バイオハザード」シリーズ待望の最新作『バイオハザード RE:ベロニカ』の映像を公開した。本作の対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2 ／PC（Steam）、発売時期は2027年予定だ。

リメイクを待ち望む声も高い原作『バイオハザード コード：ベロニカ』がどのような再誕を遂げるのか？ 未だその多くはヴエールに包まれている。映像に想像と期待を膨らませ、続報を待とう。

▼『BIOHAZARD RE:Veronica』 Announcement Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=mhzX_E5O7O0

■生き残れ。この狂怖から。

『バイオハザード RE:ベロニカ』、2027年発売予定！

『バイオハザード RE:ベロニカ』は、2000年に発売された『バイオハザード コード：ベロニカ』を原作としたリメイク作品。原作での“体験“を大切にしながらも現代のプレイフィール、再構成されたストーリー、最新のグラフィックにより狂気と策謀、愛と憎しみが絡みあう最新のサバイバルホラーとして 2027年に再誕する。

■STORY

未曽有の生物災害“ラクーン事件”から 3ヵ月――。

レオン・S・ケネディ、シェリー・バーキンとともに生き残ったクレア・レッドフィールドは、兄クリス・レッドフィールドを探しフランスへ。

しかし、彼女を待っていたのは、兄ではなく、“ラクーン事件”を起こした元凶アンブレラの特殊部隊であった。

生物災害で地獄と化した絶海の孤島ロックフォートを舞台にクレア・レッドフィールドの極限の脱出（サバイバルホラー）が始まる。

●主人公 クレア・レッドフィールド

●ゾンビ（ロックフォート島）

●ロックフォート島

絶海に囲まれた監獄、ロックフォート。一度収監されれば、自力で出ることは不可能。

■原作 『バイオハザード コード：ベロニカ』とは

背景をフルポリゴン化された『バイオハザード コード：ベロニカ』は、動くカメラワークと立体的な空間演出によりホラー表現の幅をさらに広げた作品。主人公はクレアとクリスのレッドフィールド兄妹、登場キャラクターたちの愛憎と狂気が絡みあったストーリーが印象的。

リソースマネジメント要素を基本とした体験に加え、拡充されたアドベンチャー要素、前半と後半で操作キャラ変更など、誕生から年月を重ねた今も多くのファンを魅了し続けている。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード RE:ベロニカ

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2 ／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

CERO：審査予定

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