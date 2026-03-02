恐怖感と爽快感のフルコース。「バイオハザード レクイエム」はシリーズ横断の“同窓会”でした

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集で、家に8000本以上のゲームソフトを持っています。幼い頃からゲーム好きですから、初代からリアルタイムで遊んでいるシリーズもたくさんあります。

今回紹介するのは、「バイオハザード」シリーズ30周年記念作品となる「バイオハザード レクイエム -Switch2」です。通常版は8,990円でAmazonから購入できます。

説明不要の名作シリーズ、バイオハザード。自分としても1作目からプレイし続けているシリーズです。

本作は、新たな主人公となるグレース・アッシュクロフトと、シリーズではおなじみのレオン・S・ケネディの2人を中心に、新たな事件を描く最新作。懐かしい舞台、かつてのボスキャラや敵キャラなど、レクイエムというタイトルにふさわしい作品になっています。

持ち物の数や扱える武器の制限で常にギリギリの戦いとなるグレースと、出てくる敵すべてをなぎ倒すアクション重視のレオンという2人の登場人物を操作できるのがポイント。バイオハザードシリーズの魅力をそれぞれ違った形で味あわせてくれます。

グレースを操作する際は初代「バイオハザード」の収納BOXを使ってアイテムやりくりしていたことを思い出しますし、一人称視点にすれば「バイオハザード7」のような生々しい恐怖感を楽しめます（本作では、一人称視点と、三人称視点をいつでも変更可能）。

一方、レオンを操作するときはシリーズでいえば「4」～「6」のアクション要素強めのバイオハザードとなり、爽快感が前に出る仕上がりだと感じました。

舞台は「2」「3」と同じラクーンシティなのも、たまらないですね。崩壊してはいるものの、そこかしこに名残があり、思い出がよみがえります。まるでバイオハザードの“同窓会”といった趣で、恐怖感も爽快感もてんこ盛りのフルコース。過去作をやっている人にはぜひプレイしてほしい。

自分は1周目が終わりまして、やりこみ要素を楽しんでいる段階です。バイオハザードって、ここからが本番ですよね。