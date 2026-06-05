任天堂は欧州EU圏内における法規制に対応するため、ユーザーが簡単に電池交換できる「Nintendo Switch 2」を準備していると海外公式サイトにて明かした。

これは、バッテリーおよび充電式バッテリーの製造、流通、使用、廃棄およびリサイクルによる環境への影響を削減することを目的とした法規制によるもの。規則では2027年2月18日から、ユーザーがバッテリーを簡単に交換できるようにしなければならないと定めている。

そこには「規則に適合する製品のバージョンを用意することで、これらの要件に準拠するための措置を講じています。」と書かれており、新モデルのバッテリー交換可能なNintendo Switch 2が準備されていると読み取れる。モデルの形式番号は独自のナンバー「OSM」が与えられ、従来のものとは区別されるという。

なお、今回の件は欧州向けの話であり、日本国内で同じモデルが発売されるかは不明。ユーザーからは「日本でもそうしろ」「買ったばかりなのになんてことを」「仮に日本版が出るとしてもさらに値上げされそう」「電池持ちを良くしてくれる方がいい」などの声が寄せられていた。